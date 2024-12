الجزائر ستعزز تمويل القطاع الزراعي في العام 2025

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – وفقاً للمعلومات التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، أكد المالية الجزائرية لعزيز فايد يوم الخميس 19 كانون الأول/ ديسمبر أن كل البنوك العامة ستتمكن اعتباراً من العام 2025 من تقديم منح ائتمانية لقطاع الأعمال الزراعية. حيث إن الهدف هو توسيع تقديم المنتجات المالية وزيادة انتاجية القطاع.

حيث قال فايد في جلسة عامة:” سيشهد العام 2025 إطلاق التمويل المخصص للقطاع الزراعي على مستوى جميع البنوك العامة، وذلك وفقاً للاتفاقيات التي ستوقعها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري مع كل مؤسسة مالية”.

إن الهدف من هذا الإجراء هو تعزيز عرض المنح الائتمانية للقطاع الزراعي مما سيمكن أيضاً البنوك من تطوير منتجات مالية محددة لهذا الغرض. والهدف الآخر هو زيادة انتاجية المنتجين الريفيين.

كما أشار الوزير على سبيل المثال إلى بنك الزراعة والتنمية الريفية – BADR وهو المسؤول حالياً عن 95% من المنح الائتمانية المقدمة للقطاع. وقد منح بنك BADR هذا العام 26.1 مليار دينار جزائري (194.2 مليون دولار) لقطاع الأعمال الزراعية في هذا البلد العربي. حيث خصص 20.8 مليار دينار جزائري (154.7 مليون دولار) من هذا الإجمالي لحملة التشجير 2024/2025، و5.3 مليار دينار جزائري (39.4 مليون دولار أمريكي) خصصت لتنمية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.

