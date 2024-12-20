الجزائر ستعزز تمويل القطاع الزراعي في العام 2025

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – وفقاً للمعلومات التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، أكد المالية الجزائرية لعزيز فايد يوم الخميس 19 كانون الأول/ ديسمبر أن كل البنوك العامة ستتمكن اعتباراً من العام 2025 من تقديم منح ائتمانية لقطاع الأعمال الزراعية. حيث إن الهدف هو توسيع تقديم المنتجات المالية وزيادة انتاجية القطاع.

حيث قال فايد في جلسة عامة:” سيشهد العام 2025 إطلاق التمويل المخصص للقطاع الزراعي على مستوى جميع البنوك العامة، وذلك وفقاً للاتفاقيات التي ستوقعها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري مع كل مؤسسة مالية”.

إن الهدف من هذا الإجراء هو تعزيز عرض المنح الائتمانية للقطاع الزراعي مما سيمكن أيضاً البنوك من تطوير منتجات مالية محددة لهذا الغرض. والهدف الآخر هو زيادة انتاجية المنتجين الريفيين.

كما أشار الوزير على سبيل المثال إلى بنك الزراعة والتنمية الريفية – BADR وهو المسؤول حالياً عن 95% من المنح الائتمانية المقدمة للقطاع. وقد منح بنك BADR هذا العام 26.1 مليار دينار جزائري (194.2 مليون دولار) لقطاع الأعمال الزراعية في هذا البلد العربي. حيث خصص 20.8 مليار دينار جزائري (154.7 مليون دولار) من هذا الإجمالي لحملة التشجير 2024/2025، و5.3 مليار دينار جزائري (39.4 مليون دولار أمريكي) خصصت لتنمية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.

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