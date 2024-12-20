مراجعة فيلم : 2024 Alien: Romulus

MENAFN - Amman Net) يتبعنهجًا حديثًا في إحياء سلسلة كلاسيكية شهيرة، حيث يمزج بين الاحتفاء بالعناصر التي جعلت السلسلة ظاهرة سينمائية وبين تقديم أفكار جديدة تضيف أبعادًا مختلفة. الفيلم يثير إعجاب عشاق السلسلة بإشارات ومشاهد تعيد إحياء لحظات مميزة، لكنه يجرؤ أيضًا على تقديم رؤية مبتكرة قد لا تلقى قبول الجميع، لكنها تفتح آفاقًا جديدة لمسار السلسلة.

تدور القصة حول رين كارادين (كايلي سبايني)، عاملة في منجم على كوكب مظلم، اعتقدت أنها أوشكت على إنهاء فترة عملها، لتجد نفسها مضطرة للبقاء لسنوات أخرى، مما يحطم أحلامها. أثناء محاولتها التأقلم مع هذا المصير، تكتشف هي ومجموعة من زملائها محطة فضائية تدور فوق الكوكب. يقررون تنفيذ خطة جريئة للسيطرة عليها والهروب عبر كبسولات النوم العميق إلى مجرة جديدة. لكن كما هو الحال في السلسلة، تتداخل خططهم مع أجندة الشركة الشريرة التي تحمل دائمًا مفاجآت قاتمة.

تتسم الحبكة بالتصاعد المستمر في الغموض والتوتر، حيث يواجه الأبطال تحديات غير متوقعة في سعيهم لتحقيق الحرية. الفيلم يعيدنا إلى روح قصص الخيال العلمي الكلاسيكية، حيث يواجه الإنسان قسوة الظروف واستبداد الشركات، مما يعزز الشعور بالنجاة ضد المستحيل.

"Alien: Romulus" يستحضر العناصر الأيقونية للسلسلة، مستلهمًا التشويق من Alien، الحركة من Aliens، والتوتر من Alien 3. بفضل رؤية المخرج فيدي ألفاريز، يتم توزيع هذه العناصر بمهارة على امتداد الفيلم، مما يمنحه مزيجًا متوازنًا من الحنين والإبداع. ألفاريز يُبرز الأماكن والبيئة بشكل مبتكر، مما يضفي على الفيلم ثقلًا سينمائيًا واضحًا، مع الحفاظ على إيقاع سريع ومثير.

بينما كانت أفلام Prometheus وAlien: Covenant تميل إلى الفلسفة والمواعظ على حساب الإثارة، يركز Alien: Romulus على التشويق والحنين، ليقدم تجربة ممتعة مليئة بالتوتر والرعب. ومع ذلك، يفتقر الفيلم إلى الطموح الذي اتسمت به بعض الأفلام السابقة في السلسلة، والتي، رغم انتقادها، كانت تقدم رؤى جريئة.

من نقاط الضعف في الفيلم هو التطوير المحدود لبعض الشخصيات، مما يجعل الارتباط العاطفي مع مصائرهم أقل تأثيرًا. لكن شخصية الآلي آندي (ديفيد جونسون) تبرز كواحدة من أقوى عناصر القصة، حيث يقدم جونسون أداءً مفعمًا بالمشاعر، ليصبح الأكثر تميزًا. وعلى الرغم من الأداء الجيد لـ كايلي سبايني ، إلا أن شخصيتها تفتقر إلى الحضور الطاغي الذي ميّز شخصية ريبلي (سيغورني ويفر)، خاصة في المشاهد التي تتطلب قيادة أو استخدام الأسلحة الثقيلة.

تدور أحداث الفيلم في عام 2142، بين زمني Alien وAliens، ويستحضر تصميم الإنتاج والمؤثرات البصرية روح الفيلمين الأصليين بأسلوب معاصر. النتيجة هي عالم سينمائي يجمع بين روح الثمانينيات ورؤية مستقبلية أنيقة.

في النهاية، "Alien: Romulus" يثبت أن العودة إلى الأساسيات، عندما تُنفذ بعناية وإتقان، يمكن أن تكون استراتيجية ناجحة. وبينما قد يفتقر الفيلم إلى الطموح الابتكاري، إلا أنه يقدم تجربة تجمع بين التشويق والحنين، لتعيد إحياء السلسلة بشكل يربط الماضي بالمستقبل بطريقة جذابة ومتناغمة.

-alien-romulus