خبير اقتصادي:يوضح تأثير رفع الحد الأدنى للأجور الى 290 دينارا على معيشة المواطنين

خبير اقتصادي:يوضح تأثير رفع الحد الأدنى للأجور الى 290 دينارا على معيشة المواطنين
التاريخ
12/20/2024 2:08:23 AM
(MENAFN
- Amman Net) الخبير الاقتصادي منير دية يوضح تأثير رفع الحد الأدنى للأجور الى 290 دينارا على معيشة المواطنين والاقتصاد الوطني
MENAFN20122024000209011053ID1109015148
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