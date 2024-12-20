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خبير اقتصادي:يوضح تأثير رفع الحد الأدنى للأجور الى 290 دينارا على معيشة المواطنين

12/20/2024 2:08:23 AM

(MENAFN- Amman Net) الخبير الاقتصادي منير دية يوضح تأثير رفع الحد الأدنى للأجور الى 290 دينارا على معيشة المواطنين والاقتصاد الوطني

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