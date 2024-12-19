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بحسب IDC في أول ثلاثة أرباع من عام 2024..هواوي تتصدر تصنيف سوق الأجهزة القابلة للارتداء العالمي

12/19/2024 11:25:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تم‭ ‬تصنيف‭ ‬هواوي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬تتبع‭ ‬سوق‭ ‬الأجهزة‭ ‬القابلة‭ ‬للارتداء‭ ‬العالمي‭ ‬من‭ ‬ IDC ،‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الشحنات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬ثلاثة‭ ‬أرباع‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭. ‬تشتهر‭ ‬هواوي‭ ‬بمنتجاتها‭ ‬المتطورة‭ ‬التي‭ ‬تمزج‭ ‬بين‭ ‬ميزات‭ ‬الصحة‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬المبتكرة‭ ‬والتصاميم‭ ‬العصرية،‭ ‬ويعد‭ ‬تصدرها‭ ‬السوق‭ ‬بشكل‭ ‬متواصل‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬ثلاثة‭ ‬أرباع‭ ‬العام‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬ريادتها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الصناعة‭. ‬هذه‭ ‬الاعترافات‭ ‬تبرز‭ ‬نجاح‭ ‬هواوي‭ ‬المؤثر‭ ‬واهتمامها‭ ‬الثابت‭ ‬بإحداث‭ ‬ثورة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬تقنيات‭ ‬الأجهزة‭ ‬القابلة‭ ‬للارتداء‭.‬

أظهر‭ ‬تقرير‭ ‬تتبع‭ ‬سوق‭ ‬الأجهزة‭ ‬القابلة‭ ‬للارتداء‭ ‬العالمي‭ ‬من‭ ‬ IDC ‭ ‬الأخير‭ ‬أن‭ ‬شحنات‭ ‬الأجهزة‭ ‬التي‭ ‬يتمّ‭ ‬ارتداؤها‭ ‬على‭ ‬المعصم‭ ‬قد‭ ‬شهدت‭ ‬تراجعًا‭ ‬عالميًا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬السوق‭ ‬الصينية‭ ‬حافظت‭ ‬على‭ ‬معدل‭ ‬نمو‭ ‬سنوي‭ ‬قوي‭ ‬بلغ‭ ‬20‭.‬1 % ،‭ ‬مما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬التوسع‭ ‬العالمي‭.‬

برزت‭ ‬هواوي‭ ‬بزيادة‭ ‬ملحوظة‭ ‬في‭ ‬الشحنات‭ ‬العالمية‭ ‬بنسبة‭ ‬44‭.‬3 % ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي،‭ ‬محققة‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬بحصة‭ ‬سوقية‭ ‬رائعة‭ ‬بلغت‭ ‬16‭.‬9 % ،‭ ‬ومتصدرة‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬بحصة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬35‭.‬7 % ‭. ‬وحتى‭ ‬الآن،‭ ‬تمكنت‭ ‬هواوي‭ ‬من‭ ‬احتلال‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الشحنات‭ ‬خلال‭ ‬الثلاثة‭ ‬أرباع‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العام،‭ ‬مما‭ ‬يبرز‭ ‬قوتها‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬وخبرتها‭ ‬العميقة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الأجهزة‭ ‬القابلة‭ ‬للارتداء‭ ‬الذكية‭.‬

الأجهزة‭ ‬القابلة‭ ‬للارتداء‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إطلاقها‭ ‬في‭ ‬2024

هذا‭ ‬العام،‭ ‬أحدثت‭ ‬هواوي‭ ‬تأثيرًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الأجهزة‭ ‬القابلة‭ ‬للارتداء‭ ‬مع‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الإطلاقات‭ ‬الرائدة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬ HUAWEI ‭ ‬ WATCH ‭ ‬ FIT ‭ ‬3‭ ‬و HUAWEI ‭ ‬ WATCH ‭ ‬ GT ‭ ‬5‭ ‬و HUAWEIWATCH ‭ ‬ D 2‭.‬

تتميز‭ ‬ساعة‭ ‬ HUAWEI ‭ ‬ WATCH ‭ ‬ D 2‭ ‬بمراقبة‭ ‬دقيقة‭ ‬لضغط‭ ‬الدم‭ ‬الديناميكي‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬24‭ ‬ساعة،‭ ‬بينما‭ ‬تعزز‭ ‬ HUAWEI ‭ ‬ WATCH ‭ ‬ FIT ‭ ‬3‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دمج‭ ‬ميزات‭ ‬مثل‭ ‬تتبع‭ ‬السعرات‭ ‬الحرارية‭ ‬وتحليل‭ ‬التغذية‭.‬

من‭ ‬خلال‭ ‬دمج‭ ‬نظام‭ ‬ HUAWEI ‭ ‬ TruSense ‭ ‬المتطور‭ ‬مع‭ ‬وظائف‭ ‬رياضية‭ ‬متقدمة،‭ ‬جذبت‭ ‬ HUAWEI ‭ ‬ WATCH ‭ ‬ GT ‭ ‬5‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭ ‬وحازت‭ ‬إشادة‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الرائدة‭ ‬مثل‭ ‬ WAREABLE ‭ ‬و ANDROID ‭ ‬ AUTHORITY ‭.‬

تقوم‭ ‬هواوي‭ ‬بإعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬مشهد‭ ‬الابتكار‭ ‬التكنولوجي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منتجاتها،‭ ‬حيث‭ ‬تحدد‭ ‬معايير‭ ‬جديدة‭ ‬وتقود‭ ‬بنشاط‭ ‬مستقبل‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬الصحة‭ ‬القابلة‭ ‬للارتداء،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬مراقبة‭ ‬الصحة‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬والمتاحة‭ ‬حقيقة‭ ‬ملموسة‭ ‬للمستخدمين‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

كيف‭ ‬أسهمت‭ ‬استراتيجية‭ ‬التوطين‭ ‬لهواوي‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التوسع‭ ‬العالمي‭ ‬وتأثير‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية

حققت‭ ‬هواوي‭ ‬تقدمًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬المستهلكين‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الخارجية‭ ‬مثل‭ ‬أوروبا‭ ‬وأمريكا‭ ‬اللاتينية‭ ‬وآسيا‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإفريقيا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬العمليات‭ ‬المحلية‭ ‬وتنفيذ‭ ‬استراتيجيات‭ ‬تسويقية‭ ‬مؤثرة‭.‬

من‭ ‬خلال‭ ‬تعيين‭ ‬السير‭ ‬مو‭ ‬فاراه‭ ‬وباميلا‭ ‬ريف‭ ‬كسفيرين‭ ‬لمنتجات‭ ‬هواوي‭ ‬القابلة‭ ‬للارتداء،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استضافة‭ ‬فعاليات‭ ‬إطلاق‭ ‬المنتجات‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬مثل‭ ‬دبي‭ ‬وبرشلونة‭ ‬والبرازيل،‭ ‬تمكنت‭ ‬هواوي‭ ‬من‭ ‬تعزيز‭ ‬علاقتها‭ ‬مع‭ ‬المستهلكين‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬وخلق‭ ‬ضجة‭ ‬حول‭ ‬إصداراتها‭ ‬الجديدة‭.‬

علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مبادرات‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬ Light ‭ ‬ Up ‭ ‬ Your ‭ ‬ Rings ‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬ Tech ‭ ‬ with ‭ ‬ Love ‮»‬،‭ ‬تواصل‭ ‬هواوي‭ ‬تقديم‭ ‬فلسفتها‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬التي‭ ‬تدفئ‭ ‬القلوب،‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬للمستهلكين‭ ‬حلولا‭ ‬صحية‭ ‬مبتكرة‭ ‬وإنسانية‭.‬

هذه‭ ‬التوجّهات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬عززت‭ ‬مكانة‭ ‬هواوي‭ ‬كقائد‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الأجهزة‭ ‬القابلة‭ ‬للارتداء،‭ ‬وجذبت‭ ‬المستخدمين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬مما‭ ‬يرسخ‭ ‬التزامها‭ ‬بتقديم‭ ‬منتجات‭ ‬استثنائية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬

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