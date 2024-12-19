رقم تاريخي يخلد اسم جاسم يعقوب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الكويت‭ -(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬رغم‭ ‬مرور‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬عقود‭ ‬على‭ ‬اعتزاله‭ ‬اللعب،‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬المهاجم‭ ‬الكويتي‭ ‬السابق‭ ‬جاسم‭ ‬يعقوب‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬أبرز‭ ‬الهدافين‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬بطولات‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬برصيد‭ ‬18‭ ‬هدفا‭.‬

وكان‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أهداف‭ ‬يعقوب‭ ‬6‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الثالثة‭ ‬عام‭ ‬1974‭ ‬و9‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الرابعة‭ ‬عام‭ ‬1976‭ ‬ليسهم‭ ‬بقدر‭ ‬هائل‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬الفريق‭ ‬باللقب‭ ‬في‭ ‬المرتين‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬ألقاب‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬بطولات‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬حيث‭ ‬احتكر‭ ‬الأزرق‭ ‬الكويتي‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الأولى‭.‬

وعلى‭ ‬مدار‭ ‬السنوات‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬فشل‭ ‬أي‭ ‬لاعب‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬الخليج‭ ‬الحاليين‭ ‬في‭ ‬الاقتراب‭ ‬من‭ ‬رقم‭ ‬يعقوب،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬أقرب‭ ‬لاعبين‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬أفضل‭ ‬الهدافين‭ ‬اعتزلا‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬أيضا‭ ‬وهما‭ ‬العراقي‭ ‬حسين‭ ‬سعيد‭ ‬والسعودي‭ ‬ماجد‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بفارق‭ ‬هدف‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭ ‬خلف‭ ‬يعقوب‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يمتلك‭ ‬حسين‭ ‬سعيد‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬لعدد‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬يسجلها‭ ‬أي‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬بطولات‭ ‬كأس‭ ‬الخليج،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬10‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الخامسة‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬بها‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬عام‭ ‬1979‭.‬







