رقم تاريخي يخلد اسم جاسم يعقوب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الكويت -(د ب أ): رغم مرور ما يقرب من أربعة عقود على اعتزاله اللعب، ولا يزال المهاجم الكويتي السابق جاسم يعقوب في صدارة أبرز الهدافين في تاريخ بطولات كأس الخليج العربي برصيد 18 هدفا.
وكان من بين أهداف يعقوب 6 أهداف في البطولة الثالثة عام 1974 و9 أهداف في البطولة الرابعة عام 1976 ليسهم بقدر هائل في فوز الفريق باللقب في المرتين ورفع رصيده إلى 4 ألقاب في تاريخ بطولات كأس الخليج حيث احتكر الأزرق الكويتي اللقب في البطولات الأربع الأولى.
وعلى مدار السنوات القليلة الماضية فشل أي لاعب من نجوم الخليج الحاليين في الاقتراب من رقم يعقوب، علما بأن أقرب لاعبين له في قائمة أفضل الهدافين اعتزلا منذ فترة طويلة أيضا وهما العراقي حسين سعيد والسعودي ماجد عبد الله بفارق هدف واحد فقط خلف يعقوب.
في المقابل، يمتلك حسين سعيد الرقم القياسي لعدد الأهداف التي يسجلها أي لاعب في نسخة واحدة من بطولات كأس الخليج، حيث سجل 10 أهداف في الدورة الخامسة التي فاز بها منتخب بلاده عام 1979.
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