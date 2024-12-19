الجامعة الأردنية و 14 جامعة أردنية أخرى لم يشاركوا في تصنيف اتحاد الجامعات العربية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
لم تشارك الجامعة الأردنية و 14 جامعة
أردنية أخرى في التصنيف العربي للجامعات الذي أعلن نتائجه اتحاد الجامعات
العربية اليوم، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.
وشارك هذا العام 180 جامعة فقط من بينهم 48 جامعة من مصر، و41 جامعة من العراق، و17 جامعة من اليمن، و17 جامعة من الأردن، و12 جامعة من ليبيا، و10 جامعات من السعودية فقط، إلى جانب جامعات من فلسطين، والجزائر، وتونس، والإمارات.
وتجدر الإشارة إلى أن الجامعة الأردنية والعديد من الجامعات العربية لم يشاركوا في هذا التصنيف،
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