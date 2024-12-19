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الجامعة الأردنية و 14 جامعة أردنية أخرى لم يشاركوا في تصنيف اتحاد الجامعات العربية

12/19/2024 3:11:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- لم تشارك الجامعة الأردنية و 14 جامعة أردنية أخرى في التصنيف العربي للجامعات الذي أعلن نتائجه اتحاد الجامعات العربية اليوم، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.
وشارك هذا العام 180 جامعة فقط من بينهم 48 جامعة من مصر، و41 جامعة من العراق، و17 جامعة من اليمن، و17 جامعة من الأردن، و12 جامعة من ليبيا، و10 جامعات من السعودية فقط، إلى جانب جامعات من فلسطين، والجزائر، وتونس، والإمارات.
وتجدر الإشارة إلى أن الجامعة الأردنية والعديد من الجامعات العربية لم يشاركوا في هذا التصنيف،








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