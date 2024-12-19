موانئ دبي ستفتتح مكاتب جديدة في البرازيل

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – وفقاً لما نشرته شركة موانئ دبي العالمية – DP World لحلول الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد التي تتخذ من دبي في الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، اليوم الاربعاء 18 كانون الأول/ ديسمبر، فإنها ستفتتح مكاتب جديدة لها في البرازيل بحلول العام 2026، تركز على قطاع الشحن. إن شركة موانئ دبي العالمية DP World متواجدة بالفعل في البرازيل حيث تُشَغِل واحدة من أكبر المحطات الخاصة في البلاد في ميناء سانتوس البرازيلي على ساحل ولاية ساو باولو.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم افتتاح أربعة من هذه المكاتب في العام 2025 في كل من كامبيناس وكوريتيبا وريو دي جانيرو وبورتو أليغري. أم المكتبان المتبقيان فسيتم افتتاحهما في العام 2026، في المنطقة الشمالية والمنطقة الشمالية الشرقية. وتتوقع الشركة بأنها ستوفر من خلال هذا التوسع 150 فرصة عمل جديدة في قطاعات المبيعات والعمليات والوظائف الإدارية.

وقد أكد الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية DP World في البرازيل، فابيو سيكشيرينو في الوثيقة التي تم نشرها قائلاً:“نحن سعداء جداً بالإعلان عن توسيع خدماتنا في البرازيل. إنها دورة استثنائية استراتيجية لشبكتنا، تشهد توسعاً مستمراً، ليس فقط في البرازيل وإنما في كل أمريكا اللاتينية، حيث هدفنا هو تسهيل وصول العملاء إلى منصة لوجستية متكاملة تماماً تدعم التدفق التجاري إلى الأسواق المحلية والعالمية”.

توسع في الشحن

وقالت الشركة بأن التوسع في البرازيل يتماشى مع استراتيجية موانئ دبي العالمية – DP World واسعة النطاق التي تهدف لتعزيز حضورها العالمي في إدارة الشحن. كما تفيد الشركة بأنها قد أطلقت منذ العام 2023 أكثر من 150 مكتباً لإدارة خدمات الشحن حول العالم، بما فيها 20 مكتباً في الامريكيتين. حيث أشار البيان إلى افتتاح مكتبيها في مينائي سانتوس وإيتاجايي البرازيليين.

والجدير بالذكر أن المحطة في سانتوس تحرك سنوياً 1.4 مليون حاوية مكافئة (حاويات 20 قدماً)، مع عملية توسع قيد التنفيذ مخصصة من أجل زيادة القدرة إلى 2.1 مليون حاوية مكافئة سنوياً. كما تجدر الإشارة إلى أن الشركة لديها شراكة كذلك مع شركة Rumo من قطاع الخدمات اللوجستية تهدف لتطوير محطة جديدة للحبوب والأسمدة في البرازيل.

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نشر/ DP World Brasil

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