موانئ دبي ستفتتح مكاتب جديدة في البرازيل

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – وفقاً لما نشرته شركة موانئ دبي العالمية – DP World لحلول الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد التي تتخذ من دبي في الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، اليوم الاربعاء 18 كانون الأول/ ديسمبر، فإنها ستفتتح مكاتب جديدة لها في البرازيل بحلول العام 2026، تركز على قطاع الشحن. إن شركة موانئ دبي العالمية DP World متواجدة بالفعل في البرازيل حيث تُشَغِل واحدة من أكبر المحطات الخاصة في البلاد في ميناء سانتوس البرازيلي على ساحل ولاية ساو باولو.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم افتتاح أربعة من هذه المكاتب في العام 2025 في كل من كامبيناس وكوريتيبا وريو دي جانيرو وبورتو أليغري. أم المكتبان المتبقيان فسيتم افتتاحهما في العام 2026، في المنطقة الشمالية والمنطقة الشمالية الشرقية. وتتوقع الشركة بأنها ستوفر من خلال هذا التوسع 150 فرصة عمل جديدة في قطاعات المبيعات والعمليات والوظائف الإدارية.

وقد أكد الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية DP World في البرازيل، فابيو سيكشيرينو في الوثيقة التي تم نشرها قائلاً:“نحن سعداء جداً بالإعلان عن توسيع خدماتنا في البرازيل. إنها دورة استثنائية استراتيجية لشبكتنا، تشهد توسعاً مستمراً، ليس فقط في البرازيل وإنما في كل أمريكا اللاتينية، حيث هدفنا هو تسهيل وصول العملاء إلى منصة لوجستية متكاملة تماماً تدعم التدفق التجاري إلى الأسواق المحلية والعالمية”.

توسع في الشحن

وقالت الشركة بأن التوسع في البرازيل يتماشى مع استراتيجية موانئ دبي العالمية – DP World واسعة النطاق التي تهدف لتعزيز حضورها العالمي في إدارة الشحن. كما تفيد الشركة بأنها قد أطلقت منذ العام 2023 أكثر من 150 مكتباً لإدارة خدمات الشحن حول العالم، بما فيها 20 مكتباً في الامريكيتين. حيث أشار البيان إلى افتتاح مكتبيها في مينائي سانتوس وإيتاجايي البرازيليين.

والجدير بالذكر أن المحطة في سانتوس تحرك سنوياً 1.4 مليون حاوية مكافئة (حاويات 20 قدماً)، مع عملية توسع قيد التنفيذ مخصصة من أجل زيادة القدرة إلى 2.1 مليون حاوية مكافئة سنوياً. كما تجدر الإشارة إلى أن الشركة لديها شراكة كذلك مع شركة Rumo من قطاع الخدمات اللوجستية تهدف لتطوير محطة جديدة للحبوب والأسمدة في البرازيل.

اقرأ كذلك:

رؤية السعودية الاستراتيجية للخدمات اللوجستية

نشر/ DP World Brasil

The post موانئ دبي ستفتتح مكاتب جديدة في البرازيل appeared first on Agência de Notícias Brasil-Árabe .