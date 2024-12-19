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العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية قوي بمبادئه وثابت على مواقفه وعزيز بكرامته

12/19/2024 9:07:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن الأردن، بقيادته الهاشمية، قوي بمبادئه، وعزيز بكرامته، ثابت على مواقفه، ماضٍ في مسيرته، رغم التحديات التي تفرضها أزمات المنطقة والمحيط.
وأضاف العيسوي أن اعتزازنا بالوطن وقيادته الهاشمية ومواقفه العروبية والإسلامية، تعد من أبرز ركائز الثوابت الأردنية الهاشمية.
وأشار إلى أن الهوية الوطنية الجامعة، الحاضنة دوماً للأشقاء العرب والمساندة لهم في الصعاب، جعلت من الأردن مثالاً ونموذجاً للإنسانية والكرم وإغاثة الملهوف.
جاء ذلك خلال لقائه في الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الخميس، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، وفدًا نسائيًا من سيدات الكرك القاطنات في محافظة الزرقاء، ووفدًا يمثل فريق "ملهمون للعمل الشبابي والتطوعي"، في لقاءين منفصلين.
وتناول الحديث خلال اللقاءين مسيرة البناء والإنجاز والتنمية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، ومواقف الأردن والجهود الملكية في مساندة الأشقاء العرب والدفاع عن قضاياهم العادلة، في مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأكد العيسوي أن النموذج الأردني، على مختلف الصعد، يعكس حكمة وحنكة جلالة الملك في التكيف مع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تفرضها الظروف المضطربة في المنطقة، والقدرة على تحويل تلك التحديات إلى فرص.
وبين أن رؤى وتطلعات جلالة الملك تمثل خارطة طريق شاملة لمستقبل أفضل للأردن والأردنيين، تبني على الإنجاز، وتؤكد على الثوابت الوطنية، وتجعل من الأردن الهاشمي أقوى في الدفاع عن مصالحه ومستقبله وقضايا أمته.
وأكد العيسوي أن الموقف الأردني القوي والشجاع، والجهود الملكية المكثفة والمتواصلة دوليًا وإقليميًا، لنصرة ودعم أهل غزة، يرتقي، كما هو الحال دائمًا، إلى مستوى هذا الحدث الجلل والألم الكبير الذي يعاني منه الأهل في غزة.
وأوضح العيسوي أن الدبلوماسية الأردنية، بقيادة جلالة الملك، مستمرة في جهودها على مختلف المحاور والصُعد والمستويات لوقف هذا العدوان السافر، وضمان تدفق المساعدات بشكل مستدام وكافٍ.
ولفت إلى أن الأردن كان وما يزال السباق في بذل الجهد الإنساني والإغاثي، مبينًا أنه المبادر، وبتوجيهات ملكية، بإرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية، وكذلك إرسال المستشفيات الميدانية، وآخرها مستشفى التوليد والخداج.
وقال العيسوي إن مشاركة جلالة الملك في عمليات الإنزال الجوي بعثت برسائل قوية تؤكد ثبات الموقف الأردني تجاه فلسطين وأهلها.
وأكد أن الأردن، وتجسيدًا لواجبه الإنساني ورسالتها الأخلاقية النبيلة تجاه الأشقاء، مستمر في بذل كل الجهود لضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية والعلاجية إلى غزة ومساندة أهالي الضفة الغربية، وكذلك الأشقاء في سوريا ولبنان.
وأشار العيسوي، في هذا الصدد، إلى مساعي وجهود جلالة الملكة رانيا العبدالله ومواقف وجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الصعيدين الإنساني والسياسي، في دعم الأشقاء، والتي تجسد مواقف الهاشميين والأردنيين الأوفياء.
وقال العيسوي إن مواقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية ثابتة وراسخة، مع نضال الشعب الفلسطيني في سعيه لإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار إلى أن الأردن، ومن منطلق الوصاية الهاشمية، مستمر في بذل جميع الجهود لحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، والحفاظ على هويتها وعروبتها، والتصدي لأي محاولات تسعى لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.
وبين العيسوي أنه، وانطلاقًا من موقفه العروبي، فإن الأردن كان سباقًا في تقديم المساعدة والدعم السياسي للأشقاء في لبنان، وكذلك الأشقاء السوريين الذين احتضنهم منذ بداية أزمتهم، وقاسموهم الأردنيين لقمة العيش والمسكن.
من جهتهم، أكد المتحدثون وقوفهم جميعًا في خندق الوطن، وخلف جلالة الملك عبدالله الثاني، صفًا واحدًا، حافظين لأمن الوطن ووحدته ونسيجه المجتمعي، ومدافعين عن مصالحه.
وقالوا إن الأردن، بقيادة جلالة الملك، سيبقى قويًا وثابتًا، يتجاوز كل التحديات، بفضل سياسة قيادته الهاشمية الحكيمة، ذات الإرث الحضاري والإنساني والديني.
وأضافوا أن مواقف جلالة الملك الداعمة والمساندة لقضايا الأمة ثابتة وواضحة، خصوصًا القضية الفلسطينية، التي كانت ولا تزال في صدارة أولويات جلالته.









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