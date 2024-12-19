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نائب جلالة الملك ولي العهد يصدر مرسوماً بتعيين رئيس تنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

12/19/2024 8:12:49 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد
مرسوم رقم (112) لسنة 2024 بتعيين رئيس تنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذلك بناءً على عرْض وزير المالية والاقتصاد الوطني، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة الأولى

تُحال السيدة إيمان مصطفى محمد المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على التقاعد.

المادة الثانية

تُنقل السيدة سحر راشد عبدالرحمن المناعي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، لتكون رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذلك لمدة أربع سنوات.

المادة الثالثة

على وزير المالية والاقتصاد الوطني والمعنيين – كُلٌّ فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ 1 يناير 2025، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

MENAFN19122024000055011008ID1109012019

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