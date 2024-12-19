نائب جلالة الملك ولي العهد يصدر مرسوماً بتعيين رئيس تنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد
مرسوم رقم (112) لسنة 2024 بتعيين رئيس تنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذلك بناءً على عرْض وزير
المالية والاقتصاد الوطني، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
تُحال السيدة إيمان مصطفى محمد المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على التقاعد.
المادة الثانية
تُنقل السيدة سحر راشد عبدالرحمن المناعي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، لتكون رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذلك لمدة أربع سنوات.
المادة الثالثة
على وزير المالية والاقتصاد الوطني والمعنيين – كُلٌّ فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ 1 يناير 2025، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
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