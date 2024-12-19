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5 إصابات بحادث سير في المنشية بالأغوار الشمالية

12/19/2024 8:10:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد مدير مستشفى معاذ بن جبل الدكتور أسامة أبو سنينة بوصول 5 إصابات إلى طوارئ المستشفى، مساء الخميس، بعد تعرضهم لحادث سير في منطقة المنشية بلواء الأغوار الشمالية.


وبين لـ "الوكيل الإخباري" أن الكوادر الطبية في المستشفى قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، لافتاً إلى أن 4 من المصابين حالتهم حسنة ، فيما وصفت حالة أحدهم بالمتوسطة ، إذ جرى تحويلها إلى مستشفى الأمير راشد العسكري في إيدون - اربد .

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