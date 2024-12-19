5 إصابات بحادث سير في المنشية بالأغوار الشمالية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفاد مدير مستشفى
معاذ بن جبل الدكتور أسامة أبو سنينة بوصول 5 إصابات إلى طوارئ المستشفى، مساء الخميس، بعد تعرضهم لحادث سير في منطقة المنشية بلواء الأغوار الشمالية.
وبين لـ "الوكيل الإخباري" أن الكوادر الطبية في المستشفى قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، لافتاً إلى أن 4 من المصابين حالتهم حسنة ، فيما وصفت حالة أحدهم بالمتوسطة ، إذ جرى تحويلها إلى مستشفى الأمير راشد العسكري في إيدون - اربد .
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