الفريق الرجوب يشارك في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي

MENAFN - Palestine News ) القدس / PNN - شارك رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية الفريق جبريل الرجوب، في اجتماعي المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للاتحاد للتضامن الإسلامي، اللذين احتضنتهما العاصمة الألبانية "تيرانا".

وأطلع الفريق الرجوب الأعضاء، وفق بيان اليوم الخميس، على واقع الرياضة في فلسطين والتحديات التي تواجهها جراء استمرار العدوان الإسرائيلي، والجهود التي تبذلها اللجنة الأولمبية الفلسطينية للاستمرار في القيام دورها في دعم الحركة الرياضية والاتحادات الوطنية.



ووضع الفريق الحضور في صورة الانتهاكات الإسرائيلية جراء استمرار العدوان، من استشهاد مئات الرياضيين وتدمير البنية التحتية، خاصة في قطاع غزة، والتي تستدعي مساءلة الاحتلال وحماية الرياضة الفلسطينية، بما تشكله من جزء أصيل من الأسرة الرياضية الدولية والإسلامية والعربية.



بدوره، أشاد رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، خلال كلمته الافتتاحية في اجتماع الجمعية العمومية، بالرياضيين الفلسطينيين، والمستويات المتميزة التي قدموها في الألعاب الأولمبية.

وأشاد الفيصل بمشاركة رياضيي الدول الأعضاء في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة التي جرت في العاصمة الفرنسية باريس، حيث حققوا خلالها 84 ميدالية أولمبية متنوعة.



ولفت إلى أن النسخة المقبلة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي، التي ستقام خلال شهر تشرين الثاني المقبل في السعودية، ستشتمل على 19 رياضة، منها ثلاث ألعاب بارالمبية.

وأقرت الجمعية العمومية في اجتماعها التقريرين المالي والإداري، بالإضافة إلى مناقشة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للاتحاد.

ومثّل اللجنة الأولمبية الفلسطينية في اجتماع الجمعية العمومية: مدير دائرة العلاقات الدولية عمار طميزي، والسبّاحة الأولمبية فاليري ترز.