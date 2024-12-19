الفريق الرجوب يشارك في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN - شارك رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية الفريق جبريل الرجوب، في اجتماعي المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للاتحاد الرياضي
للتضامن الإسلامي، اللذين احتضنتهما العاصمة الألبانية "تيرانا".
وأطلع الفريق الرجوب الأعضاء، وفق بيان اليوم الخميس، على واقع الرياضة في فلسطين والتحديات التي تواجهها جراء استمرار العدوان الإسرائيلي، والجهود التي تبذلها اللجنة الأولمبية الفلسطينية للاستمرار في القيام دورها في دعم الحركة الرياضية والاتحادات الوطنية.
ووضع الفريق الحضور في صورة الانتهاكات الإسرائيلية جراء استمرار العدوان، من استشهاد مئات الرياضيين وتدمير البنية التحتية، خاصة في قطاع غزة، والتي تستدعي مساءلة الاحتلال وحماية الرياضة الفلسطينية، بما تشكله من جزء أصيل من الأسرة الرياضية الدولية والإسلامية والعربية.
بدوره، أشاد رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، خلال كلمته الافتتاحية في اجتماع الجمعية العمومية، بالرياضيين الفلسطينيين، والمستويات المتميزة التي قدموها في الألعاب الأولمبية.
وأشاد الفيصل بمشاركة رياضيي الدول الأعضاء في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة التي جرت في العاصمة الفرنسية باريس، حيث حققوا خلالها 84 ميدالية أولمبية متنوعة.
ولفت إلى أن النسخة المقبلة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي، التي ستقام خلال شهر تشرين الثاني المقبل في السعودية، ستشتمل على 19 رياضة، منها ثلاث ألعاب بارالمبية.
وأقرت الجمعية العمومية في اجتماعها التقريرين المالي والإداري، بالإضافة إلى مناقشة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للاتحاد.
ومثّل اللجنة الأولمبية الفلسطينية في اجتماع الجمعية العمومية: مدير دائرة العلاقات الدولية عمار طميزي، والسبّاحة الأولمبية فاليري ترز.
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