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تجنب دهس كلب فلقي مصرعه في العراق - صور

12/19/2024 6:10:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- لقي سائق سيارة خاصة في العراق، مصرعه، وأصيب شخص آخر كان برفقته، بعد انقلاب المركبة خلال محاولة قائدها تجنب صدم كلب عبر الطريق لحظة وقوع الحادث.

وكان الضحية يقود سيارته على طريق "كركوك – تازة" عندما فشلت مناورته لتجنب صدم الكلب، حيث انحرفت المركبة عن الطريق وانقلبت.

ونقلت وسائل إعلام ، عن شرطة المرور في المنطقة، قولها إن الحادث وقع عندما حاول السائق تجنب دهس كلب ظهر بصورة مفاجئة على الطريق.


وأظهرت صور للسيارة بعد الحادث، تعرضها لأضرار جسيمة جراء الانقلاب الذي تسبب بموت السائق على الفور.

كما أظهرت صورة أخرى الكلب على جانب الطريق وقد مات جرّاء الصدم رغم محاولة السائق تجنب دهسه.

وحضرت الشرطة لمكان الحادثة، وتم نقل الجثة للطب العدلي، فيما تم نقل المصاب إلى مستشفى الجمهورية في كركوك.


وأثارت الحادثة ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، وسط تعليقات حزينة على وفاة الرجل الذي مات لتجنب دهس الكلب.


لكن بعض المدونين ألقوا باللوم على الضحية الذي كان يقود سيارته بسرعة كبيرة وفق اعتقادهم، ولم يستطع السيطرة عليها عند ظهور الكلب أمامه بشكل مفاجئ.










ارم نيوز

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