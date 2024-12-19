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بمشاركة الرئيس: انطلاق أعمال قمة منظمة الدول الثماني في القاهرة

12/19/2024 5:10:09 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القاهرة / PNN - بمشاركة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، انطلقت اليوم الخميس، في العاصمة المصرية القاهرة، أعمال قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي "D8" في نسختها الحادية عشرة.

ويلقي السيد الرئيس كلمتين خلال القمة، الأولى خلال الجلسة الافتتاحية، والثانية خلال جلسة مخصصة لآخر التطورات في فلسطين ولبنان.

وتناقش أعمال قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي "D8"، التي تترأسها مصر، وتُعقد تحت شعار: "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد"، سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.

وتضم منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي: مصر، وتركيا، وبنغلاديش، وإيران، وإندونيسيا، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان.

وتهدف المنظمة إلى زيادة التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء لتعزيز النمو الاقتصادي واستدامة التنمية وتعزيز مستويات المعيشة وتحسينها، من خلال التركيز على تحقيق التحسين وتعزيز التعاون في الزراعة والتجارة والنقل والصناعة والطاقة والسياحة.

وكان الرئيس عباس، قد وصل أمس الأربعاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في أعمال القمة، بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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