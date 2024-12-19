إعادة فتح معبر جابر.. انطلاقة جديدة للعلاقات الاقتصادية الأردنية السورية

MENAFN - Amman Net) في خطوة وصفها العديد من الخبراء الاقتصاديين بأنها دعم مباشر للاقتصاد الوطني، وهي إعادة فتح معبر جابر الحدودي مع سوريا، إلى جانب المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، مع توقعات أن يسهم هذا القرار، الذي طال انتظاره، في تقليل الخسائر التي عانى منها قطاع النقل والتجارة، وتعزيز حركة الترانزيت والتبادل التجاري مع دول الجوار.

نائب رئيس هيئة المستثمرين في المناطق الحرة، شرف الدين الرفاعي،

يؤكد لـ "عمان نت" على عمق العلاقات التجارية والاقتصادية والزراعية مع سوريا الممتدة لسنوات طويلة، مشيرا إلى تأثيرها الإيجابي على مختلف القطاعات الاستثمارية واللوجستية.

ويوضح الرفاعي أن الفترة الماضية شهدت تذبذبا في الحركة التجارية بسبب القوانين السورية المتعلقة بالترانزيت والرسوم المفروضة على الشاحنات الأردنية عند دخولها وخروجها، مما أثر بشكل كبير على القطاعات الاقتصادية.



ومع إعادة فتح معبر جابر والمنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة، من المتوقع أن تطبق إجراءات وقوانين جديدة من الطرفين تسهم في تعزيز التجارة البينية وحركة الترانزيت، مما ينعكس إيجابيا على النشاط الاقتصادي، بحسب الرفاعي.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · نائب رئيس هيئة المستثمرين في المناطق الحرة، شرف الدين الرفاعي يوضح أهمية إعادة فتح معبر جابر الحدودي مع سوريا على الحركة التجارية والاقتصادية

ويشير إلى التاريخ العريق للمنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة، ودورها البارز في تعزيز التعاون بين الأردن والعراق وسوريا في الماضي، مؤكدا أن إعادة تفعيل المنطقة الحرة المشتركة سيسهل على المستثمرين والتجار من كلا البلدين، حيث يمكن للتاجر السوري أو الأردني الوصول إلى المنطقة الحرة بسهولة، لإتمام أعماله والعودة إلى بلده بسلاسة.

أما فيما يتعلق بالخطوات المستقبلية لضمان استدامة الحركة التجارية وتعزيز العلاقات الاقتصادية، يوضح الرفاعي أن الجانب الأردني قدم جميع التسهيلات اللازمة، مستشهدا بزيارة وزير الصناعة والتجارة على الحدود لتشجيع الاستثمار وضمان تيسير كافة الظروف لتحقيق حركة تجارية مرنة وسلسة.

خلال زيارة وزير الصناعة والتجارة، يعرب القضاة، يؤكد أنه بالإمكان إدخال جميع المنتجات الأردنية إلى سوريا عبر معبر جابر الحدودي، المقابل لمعبر نصيب على الجانب السوري، مضيفا في تصريحات صحفية من معبر جابر أن الأردن سمح للسوريين بالتصدير إلى كافة دول العالم عبر نظام "الترانزيت".

ويوضح الوزير أن حوالي 500 شاحنة عبرت من الأردن إلى سوريا خلال الأيام الثلاثة الماضية، في حين عبرت نحو 150 شاحنة سورية إلى دول أخرى عبر الأردن خلال نفس الفترة.

ويشير إلى أن نحو 200 شاحنة محملة بالبضائع ستعبر اليوم باتجاه الأراضي السورية عبر مركز حدود جابر والمنطقة الحرة المشتركة، مؤكداً وجود خلية عمل مخصصة لتسهيل العمليات في المركز الحدودي وضمان استمرار الحركة التجارية بشكل منتظم.

كما لفت إلى أن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قامت الأسبوع الماضي بتسيير 30 شاحنة مساعدات إلى سوريا، وذلك خلال تفقده سير العمل في معبر جابر وحركة الشاحنات المتجهة نحو الأراضي السورية، وأن ساحة التبادل في معبر جابر استقبلت يوم الأربعاء الماضي 90 شاحنة، منها 48 شاحنة أردنية عبرت إلى سوريا، مضيفا أن هناك حوالي 150 شاحنة تعمل على نقل المواد الغذائية والإغاثية إلى سوريا.