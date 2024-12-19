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23 شهيدا جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في غزة

12/19/2024 3:10:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد عشرة فلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الخميس، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في جباليا، شمالي قطاع غزة.
واستشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب عدد آخر جراء قصف طائرات الاحتلال المسيرة "كواد كابتر" مجموعة من الفلسطينيين في حي الزهور شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وكذلك استشهد خمسة فلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على منزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
واستشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الدرج في مدينة غزة.
بترا









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