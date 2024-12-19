زين ترسل شاحنة مساعدات شتوية للأهل في قطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ضمن مبادراتها المستمرة تجاه الأهل في قطاع غزة، والتي بدأتها منذ بدء العدوان الغاشم على القطاع قبل أكثر من سنة؛ أعلنت شركة زين الأردن عن إرسالها شاحنة مساعدات جديدة محمّلة بالمعاطف والأغطية الشتوية، وذلك بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.



واشتملت المساعدات على أغطية شتوية (بطانيات) ومعاطف شتوية للأطفال والكبار، لتقديمها إهداءً من شركة زين وموظفيها الذين ساهموا في حملة التبرعات التي أطلقتها الشركة مؤخراً لدعم الأهل في قطاع غزة، والمساهمة في الجهود المبذولة ضمن الموقف الأردني الموحَّد في التخفيف عنهم بما يقيهم برد الشتاء في ظل الظروف القاسية التي يعانونها جراء جرائم الاحتلال المتواصلة.



وجاء إرسال المساعدات ضمن حملة الشتاء التي تطلقها زين سنوياً لمساندة الأسر العفيفة استعداداً لفصل الشتاء، والتي بدأتها هذا العام بتوزيع المدافئ وقسائم المحروقات على مستحقيها في كافة أنحاء المملكة، فيما حرصت الشركة وللعام الثاني على التوالي على شمول الأهل في قطاع غزة بهذه الحملة التي تجسّد النخوة الأردنية وقيم الإنسانية والتكافل المجتمعي وإغاثة الملهوف.



وأكدت شركة زين استمرارها في أداء واجبها تجاه الأهل في غزة انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية والوطنية، لمواصلة ما بدأته منذ بداية العدوان على القطاع، حيث أطلقت الشركة العديد من البرامج والمبادرات التي كان آخرها تقديم 90 جهازاً لعلاج الجروح بالضغط السلبي وما يعرف بـ“Negative Pressure Wound Therapy”، تم إيصالها بالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية للمستشفيات الميدانية الأردنية العاملة في قطاع غزة، كما قامت الشركة بتقديم تبرع نقدي بقيمة 100 ألف دينار أردني، فيما قدّم مشتركوها 9,024 دينار، بالإضافة إلى 17,700 دينار من موظفي الشركة، لإغاثة الأهل في قطاع غزة وإرسال المساعدات الإنسانية العاجلة وشراء الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات الفلسطينية والمواد الغذائية، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.



وكانت زين قد أطلقت سلسلة من المبادرات لمساندة الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، حيث قدّمت في وقت سابق لكافة مشتركيها من أصحاب خطوط الفواتير الأفراد والشركات وأصحاب الخطوط المدفوعة مسبقاً 1000 دقيقة اتصال مجانية للاتصال على شبكة جوال فلسطين، لتمكينهم من البقاء على تواصل دائم مع الأهل في فلسطين الحبيبة والاطمئنان عليهم ودعم صمودهم، كما وأتاحت "زين كاش" وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لكافة مستخدمي محفظتها إمكانية التبرع عبر تطبيق "زين كاش"، حيث هبّ الأردنيون أفراداً ومؤسسات للتبرع للأهل والأشقاء، إذ أطلقت اللجنة العُليا للإعمار في فلسطين والمكونة من نقابتي المهندسين والمقاولين وبالتعاون مع "زين كاش" حملة غزة معاً ننصرها: الإيواء وإعادة الاعمار، والتي وصلت قيمة التبرعات المقدمة من خلالها إلى 500 ألف دينار أردني يُرصد ريعها لإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزّة الذي يشهد دماراً غير مسبوق جراء العدوان الغاشم.



كما قامت زين في وقت سابق وفي بادرة رمزية ومعنوية بتغيير اسم شبكتها لتظهر على هواتف مشتركيها باسم GAZA ليكون عنوان شبكتها هو عنوان الفخر والصمود، كما نظّمت الشركة وقفات تضامنية لموظفيها أمام مبناها الرئيسي في شارع الملك عبدالله الثاني لدعم صمود أهل غزة، اشتملت على الوقوف دقيقة صمت تحيةً لأرواح الشهداء.

