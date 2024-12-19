مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يبدا زيارة إلى قطر

(MENAFN
) بدأ مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بيل بيرنز، زيارة إلى قطر يوم الأربعاء الموافق 18ديسمبر, لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بمفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، بالإضافة إلى جهود تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة, ووفقًا لموقع "أكسيوس" الأمريكي، الذي نقل عن مسؤول إسرائيلي، من المقرر أن يلتقي بيرنز برئيس وزراء ووزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة, ستتركز المناقشات على المفاوضات غير المباشرة الجارية بين إسرائيل وحماس.
كما قالت قناة "كان" الإسرائيلية في 16 ديسمبر إن وفدًا ذا "صلاحيات محدودة" سافر إلى الدوحة لمناقشة إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة, وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، في بيان أمس أن إسرائيل "قريبة جدًا" من التوصل إلى اتفاق مع حماس بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار, ومن جهتها، قالت حماس في بيان إن المحادثات في قطر بشأن وقف إطلاق النار كانت "جدية وإيجابية"، وأن الاتفاق قد يُحقق إذا توقفت إسرائيل عن فرض شروط جديدة.
وفي الأشهر الأخيرة، أكدت حماس مرارًا استعدادها لإتمام اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بما في ذلك تأييدها اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو الماضي, ومنذ 7 أكتوبر 2023، وبمساندة من الولايات المتحدة، نفذت إسرائيل عمليات عسكرية في غزة أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا والدمار، حيث قُتل أو جُرح أكثر من 152,000 فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفُقد أكثر من 11,000 شخص.
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