المخاوف تتزايد بشأن القوى المؤثرة خلف دونالد ترامب

(MENAFN
) تتزايد المخاوف بشأن القوى المؤثرة خلف دونالد ترامب، مثل قطب الأعمال إيلون ماسك ونائب الرئيس المنتخب جي, دي, فانس, ومع ذلك، تشير الدروس التاريخية إلى أن مستوى الالتزام والمهارات التنظيمية اللازمة لتحقيق تغييرات سياسية
كبيرة قد تكون خارج نطاق قدرتهم, وعلى الرغم من هذه المخاوف، فإن انتخاب ترامب
أظهر قوة العملية الديمقراطية في الولايات المتحدة، حيث كانت نتيجة تصويت المجمع الانتخابي تتطابق بشكل وثيق مع إرادة الناخبين في التصويت الشعبي، مما جعلها أول انتخابات
منذ عام 2012 لا تثير جدلاً أو انقساماً كبيراً, وعلى الرغم من أن نتيجة الانتخابات كانت واضحة وعكست إرادة الشعب الأمريكي، فقد عمقت الانقسامات داخل البلاد, فقد اختار الناخبون مرشحاً يجسد المواجهة والتحدي، مما فاقم الخلافات الداخلية, وعلى الرغم من فوز ترامب في التصويت الشعبي والمجمع الانتخابي، إلا أن جزءاً كبيراً من الأمريكيين عبروا عن عدم رضاهم عن النتيجة.
وفي خضم هذه الأزمة، من المهم فهم التحديات التي تواجهها أمريكا، لكن المقارنات التي أُجريت بين ترامب والفاشية من قبل المفكرين والسياسيين قبل الانتخابات قد أربكت هذا الفهم, فقد تم تحريف هذه المقارنات في كثير من الأحيان، مما أظهر كيف أن حركة ترامب أكثر خطراً في بعض الجوانب وأقل تأثيراً في جوانب أخرى, وفي كتابي الحرب الأهلية القادمة، استكشفت المخاطر التي تواجهها البلاد من خلال الوصول إلى المجموعات اليمينية المتطرفة في الولايات المتحدة, تشكلت هذه المجموعات من تحالف معقد ومتغير شمل الفاشيين، و"براود بويز"، و"الهوية الأوروبية" والمسلحين الملتزمين بدستور "التعديل الثاني" في الدستور الأمريكي، من بين آخرين, وعلى الرغم من أن هذه المجموعات تختلف في الحجم والمعتقدات، إلا أن جميعها تشترك في إيديولوجية مناهضة للحكومة, لقد أصبحت حركة ترامب أوسع مما كان متوقعاً، موحدة تحالفاً متنوعاً يعبر عن فقدان الثقة في مؤسسات الولايات المتحدة عبر مختلف جوانب الحياة الأمريكية.
كذلك ان الفكرة الأساسية وراء القومية المناهضة للحكومة هي أن الحرية الحقيقية، وهي القيمة الأمريكية الأساسية، لا يمكن أن توجد إلا في مواجهة الحكومة, يعود هذا الشعور إلى تأسيس البلاد، حيث كانت الثورة تمرداً ضد سلطة الحكومة, وفي السنوات الأخيرة، دعت حركات مثل "شريفو الدستور" إلى ضرورة أن يقوم مسؤولو إنفاذ القانون المحليين بحماية الحقوق الدستورية حتى فوق سلطة الحكومة الفيدرالية, وإن هذا المفهوم الأمريكي للوطنية، باعتبارها معارضة للدولة، يتناقض تماماً مع الأيديولوجيات اليمينية المتطرفة في أوروبا أو بريطانيا، التي تهدف عادة إلى الاستيلاء على الحكومة بدلاً من تفكيكها, فقد اعتبر الفاشيون في أوروبا الدولة أداة لتحقيق الوحدة العرقية، واستخدموا قوتها لتنفيذ أجنداتهم, أما في الولايات المتحدة، فإن الوطنيين المناهضين للحكومة يهدفون إلى شل الدولة وجعلها غير فعالة, إن هذا الاختلاف الجوهري في المفهوم هو أمر بالغ الأهمية لفهم المشهد السياسي.
MENAFN19122024000045015687ID1109010429
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