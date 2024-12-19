شركة "سيلزفورس" توسع قوتها العاملة بتعيين 1,000 موظف لبيع منتجات الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
) تقوم شركة سيلزفورس بتوسيع قوتها العاملة من خلال توظيف 1,000 موظف إضافي للتركيز على بيع منتجات الذكاء الاصطناعي، استجابةً للطلب المتزايد على حلول الذكاء الاصطناعي بين الشركات. تأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه شركات البرمجيات السحابية للاستفادة من الاهتمام المتزايد بالتقنيات الخاصة بالذكاء الاصطناعي.
ووفقًا لما قاله الرئيس التنفيذي مارك بينيوف، فقد قام موظفو سيلزفورس الحاليون بترشيح 9,000 مرشح للوظائف المعلنة. هذا المستوى من الاهتمام الداخلي يعكس أهمية مبيعات الذكاء الاصطناعي داخل الشركة. وقد كشف بينيوف في حديثه مع بلومبرغ الشهر الماضي أن الشركة تخطط لتوظيف 1,000 موظف مبيعات مختص بالذكاء الاصطناعي، مما يعكس التوجه الاستراتيجي للشركة نحو قطاع الذكاء الاصطناعي.
تعتبر هذه الوظائف الجديدة ذات أهمية كبيرة في الوقت الذي تسعى فيه سيلزفورس لتوسيع عروضها في مجال الذكاء الاصطناعي والاستفادة من الزيادة في الطلب على الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات. إن استثمارات الشركة في الذكاء الاصطناعي تعكس رغبتها في البقاء في صدارة المنافسة في سوق البرمجيات السحابية من خلال تقديم حلول مبتكرة.
وفي إطار طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي، أعلنت سيلزفورس أيضًا أن الجيل الثاني من منصتها ايجنتفورس، المخصصة لأتمتة المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي، سيكون متاحًا للعملاء في فبراير من العام المقبل. تهدف هذه المنصة إلى توفير أدوات متقدمة للشركات لزيادة الكفاءة وتبسيط العمليات من خلال الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
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