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شركات التامين تطالب برفع أقساط ضد الغير بسبب الخسائر والحوادث المفتعلة

12/19/2024 1:11:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- علق رئيس اللجنة التنفيذية لتأمين المركبات في الاتحاد الأردني لشركات التأمين عصام بركات على الأخبار المتداولة والمتعلقة بتوجه شركات التأمين لرفع أقساط التأمين الإلزامية على المركبات .
وطالب بركات بزيادة قسط التأمين الإلزامي بما يضمن إطفاء الخسائر المالية المتراكمة في ملف التأمين الإلزامي ويمكن الشركات من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وتأدية الحقوق التعويضية للمتضررين المستحقين لها.
ونوه إلى أهمية إيجاد حلول جذرية عاجلة للظواهر السلبية التي ارتبطت بهذا الملف من ارتفاع قطع غيار السيارات في الأردن ، والحوادث المرورية المفتعلة ، وبيع "الكروكات" وعدم إقرار قانون التأمين حتى الآن ،والتضخيم والمبالغة في التقارير الطبية والمتعلقة بتعويضات الإصابات الجسمانية الناتجة عن حوادث السير.
وبين لـ "الوكيل الإخباري" بأنه وفي حال بقاء الأوضاع الكارثية على حالها وعدم استجابة كافة الجهات المختصة، فمن المؤكد أن كثير من شركات التأمين لن تكون قادرة على الاستمرار في العمل بالقطاع ،وبالتالي ستكون مضطرة بكل أسف لطلب إيقاف رخصة تأمين المركبات والانسحاب من السوق .








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