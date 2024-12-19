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27 الف أردني سجلوا للحج وتوقع الإعلان عن الأسماء خلال شهرين

12/19/2024 1:11:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، الخميس، إن 26700 مواطن ومواطنة سجلوا لأداء فريضة الحج حتى مساء الأربعاء.
وأضاف الخلايلة أن 1950 مدخرا في صندوق الحج سجلوا لأداء الفريضة، مشيرا إلى أن الكوتا المخصصة للأردن للحج تضم 8 آلاف حاج وحاجة.
وتوقع الخلايلة الإعلان عمن يحق لهم أداء فريضة الحج خلال الشهرين المقبلين.
وأشار إلى أن اختيار الحجاج سيكون وفق معياري العمر والقرعة لتضم كبار السن والصغار.
وينتهي التسجيل الأولي للراغبين بأداء فريضة الحج من الأردنيين، وأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن، عند الساعة الـ10 من مساء الخميس، بحسب الخلايلة، إذ يستمر التسجيل من خلال بوابة الحاج الإلكترونية، بدون اشتراط تلقي المسجل أو المسجلة جرعتي لقاح فيروس كورونا من اللقاحات المعتمدة، وبحسب بيان صادر عن الوزارة.
وكانت وزارة الأوقاف، قد أعلنت في 26 تشرين الثاني، عن بدء التسجيل الأولي للراغبين بأداء فريضة الحج لموسم الحج 1946هـ - 2025 للأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن.









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