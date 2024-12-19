التربية تنعى الطالب محمود ريالات من الصف الأول

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نعت مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الأولى الطالب محمود ريالات من الصف الأول .
وجاء بنص النعي المنشور عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك":"بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبمزيد من الحزن والأسى يتقدم الدكتور أسامة عايد شديفات والأسرة التربوية بأحر التعازي والمواساة بوفاة الطالب محمود ريالات من الصف الأول الأساسي مدرسة نهاوند الأساسية .
انا لله وإنا إليه راجعون
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