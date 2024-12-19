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التربية تنعى الطالب محمود ريالات من الصف الأول

12/19/2024 12:08:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نعت مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الأولى الطالب محمود ريالات من الصف الأول .
وجاء بنص النعي المنشور عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك":"بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبمزيد من الحزن والأسى يتقدم الدكتور أسامة عايد شديفات والأسرة التربوية بأحر التعازي والمواساة بوفاة الطالب محمود ريالات من الصف الأول الأساسي مدرسة نهاوند الأساسية .

انا لله وإنا إليه راجعون

MENAFN19122024000208011052ID1109010113

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