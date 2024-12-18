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((الشمالية)) تنظم جولة الطواف بالدراجات الهوائية بمناسبة الأعياد الوطنية

12/18/2024 7:17:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

شارك‭ ‬علي‭ ‬عبدالحسين‭ ‬العصفور‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬الطواف‭ ‬بالدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬المحافظة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬وهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬والاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية،‭ ‬وحسن‭ ‬المدني‭ ‬نائب‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬والعميد‭ ‬عبدالله‭ ‬معنطر‭ ‬نائب‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬فرق‭ ‬الدراجين‭ ‬البحرينيين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬محافظ‭ ‬الشمالية‭ ‬أن‭ ‬إقامة‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬تأتي‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفالات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية،‭ ‬وعيد‭ ‬الجلوس‭ ‬الخامس‭ ‬والعشرين‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وما‭ ‬يصاحبها‭ ‬من‭ ‬مناسبات‭ ‬وطنية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجولة‭ ‬انطلقت‭ ‬من‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬قلعة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬جوهرة‭ ‬الحضارة‭ ‬الدلمونية،‭ ‬وتعبيراً‭ ‬للامتداد‭ ‬التاريخي‭ ‬لمملكتنا‭ ‬العريقة،‭ ‬مروراً‭ ‬بشارع‭ ‬البديع‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية،‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬بيت‭ ‬الجسرة‭.‬

وتضمنت‭ ‬الفعالية‭ ‬إقامة‭ ‬مرسم‭ ‬حي‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬الجسرة‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬ميكرو‭ ‬آرت‭ ‬لتدريب‭ ‬الفنون،‭ ‬شارك‭ ‬فيه‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬العزيمة‭ ‬تعبيراً‭ ‬عن‭ ‬فرحتهم‭ ‬بأعياد‭ ‬البحرين‭.‬

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