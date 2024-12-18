((الشمالية)) تنظم جولة الطواف بالدراجات الهوائية بمناسبة الأعياد الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
شارك علي عبدالحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية في جولة الطواف بالدراجات الهوائية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع محافظة العاصمة وهيئة البحرين للثقافة والآثار والاتحاد البحريني للدراجات الهوائية، حيث شارك في الجولة الشيخ خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية، وحسن المدني نائب محافظ محافظة العاصمة والعميد عبدالله معنطر نائب محافظ المحافظة الشمالية وعدد من فرق الدراجين البحرينيين.
وبهذه المناسبة أكد محافظ الشمالية أن إقامة هذه الجولة تأتي بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وعيد الجلوس الخامس والعشرين لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وما يصاحبها من مناسبات وطنية، مشيراً إلى أن الجولة انطلقت من محافظة العاصمة من موقع قلعة البحرين التي تمثل جوهرة الحضارة الدلمونية، وتعبيراً للامتداد التاريخي لمملكتنا العريقة، مروراً بشارع البديع في المحافظة الشمالية، وصولاً إلى بيت الجسرة.
وتضمنت الفعالية إقامة مرسم حي في بيت الجسرة بتنظيم من مركز ميكرو آرت لتدريب الفنون، شارك فيه عدد من أصحاب العزيمة تعبيراً عن فرحتهم بأعياد البحرين.
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