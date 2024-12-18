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الأمن العام يطلق حوسبة العيادات الطبية في مركز إصلاح وتأهيل أم اللولو

12/18/2024 3:13:01 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ضمن التزامها بتقديم أفضل الخدمات الصحية والإنسانية لنزلائها، افتتحت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، اليوم الأربعاء، مشروع حوسبة العيادات الطبية في مركز إصلاح وتأهيل أم اللولو، وربطها بنظام الحوسبة "حكيم" .
وأكدت مديرية الأمن العام على أنها ماضية في نهجها الإنساني وأداء واجباتها القانونية والأخلاقية تجاه نزلائها، والذي يتضمن استمرار تعزيز خدمات الرعاية الصحية في مراكز الإصلاح والتأهيل، وتزويدها بالمرافق الطبية والعلاجية المناسبة، والتي تتوفر فيها المعدات والتقنيات الحديثة، وبما يتفق مع المعايير القانونية والأخلاقية التي تحرص مديرية الأمن العام على تحقيق أفضلها.
وحضر حفل إطلاق المشروع، أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة، ومساعد مدير الأمن العام للقضائية، ومدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
وكانت مديرية الأمن العام، وبالتعاون مع وزارة الصحة قد شرعت بتجهيز نظام الحوسبة في عيادات مراكز الإصلاح والتأهيل، والبدء باستخدامه لتوثيق السيرة المرضية والعلاجات اللازمة للنزلاء، وتيسير استخدامها من أية منشأة طبية وبما يكفل تحسين الإجراءات العلاجية للنزلاء ورفع كفائتها.








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