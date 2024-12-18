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المومني: الأردن يستذكر شهداء قلعة الكرك ويؤكد استمرار حربه ضد الإرهاب

12/18/2024 3:12:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، أن الأردن يواصل استذكار شهداء قلعة الكرك الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن الوطن، مشيرًا إلى أن تضحياتهم ستظل محفورة في ذاكرة كل الأردنيين.
وقال الوزير "نستذكر اليوم بألم وفخر شهداءنا الأبرار الذين ارتقوا في سبيل الوطن، وهم يحملون راية الحق والعدل لقد كانت تضحياتهم تجسيدًا لمعاني البطولة والشجاعة وسيبقى اسمهم محفورًا في قلوبنا كرموزٍ للعز والفخر".
وأضاف "أن الأردن وسط التحديات التي تواجهه، سيظل عصيا على أيادي الإرهاب الغادرة فقد أثبتنا مرارا وتكرارا أن وحدتنا الوطنية وقيمنا المتجذرة في التسامح والتعاون هي الحصن الذي يحمينا من كل محاولات النيل من استقرارنا وأمننا".
وأكد الوزير أن الأردن سيبقى قويا ومتماسكا وماض في مسيرته نحو البناء والتنمية مستلهمًا من تضحيات شهداء الوطن العزة والكرامة تحت قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني.
يشار إلى أن حادثة قلعة الكرك نفذها مجموعة إرهابية عام 2016 بإطلاق النار في القلعة تجاه أفراد من الأمن العام والمدنيين ونتج عن الحادثة إصابة واستشهاد عدد من المواطنين.
من جانبه قال رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، "إننا نستذكر في هذه الأيام حادثة شهداء قلعة الكرك الذين أقبلوا للشهادة فداء للوطن وأمنه واستقراره، مقدمين أعظم التضحيات بوجه عصابات الإرهاب الغادرة".
وأضاف "أن مجلس النواب وإذ يبعث أسمى وأجل معاني الفخر لأهالي الشهداء الأبطال، ليؤكد أن هذا الوطن سيبقى بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وصلابة وبسالة جيشنا وأجهزتنا الأمنية ووعي أبناء شعبنا العزيز، عصياً بوجه الطامعين، قوياً أمام كل المؤامرات والمحاولات الخبيثة التي تتكسر في كل مرة على صخرة الأردن الصلبة".
وختم الصفدي بالقول "ستبقى تضحيات شهداء الكرك تضيء سجل الوطن الحافل بالمجد، فالرحمة لأرواحهم الطاهرة الخالدة بإذن الله في جنات النعيم، والخزي والعار لكل معتدٍ أثيم غادر".








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