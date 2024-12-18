انتاج الصلب الخام البرازيلي يحقق نمواً بنسبة 5.6%

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – وفقاً لما أشار له معهد الصلب البرازيلي من خلال الموازنة التي نشرها يوم الاثنين 16 كانون الأول/ ديسمبر، فقد بلغ انتاج الصلب الخام في الفترة الممتدة من كانون الثاني/ يناير إلى تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الجاري في البرازيل 31.1 مليون طن. حيث حقق هذا الاجمالي زيادة بنسبة 5.6% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2023.

ومن المتوقع بعد اجراء الحسابات النهائية في كانون الأول/ ديسمبر، أن ينتهي العام 2024 بإنتاج إجمالي وقدره 33.7 مليون طن.

وفي مؤتمر صحفي أشار معهد صلب البرازيل إلى القطاعات الرئيسية الثلاث التي تعتمد على الصلب والتي ساهمت في الأداء الحالي لهذا القطاع. فقطاع السيارات حقق ارتفاعاً بنسبة 12.1%، بينما سجل قطاعي الآلات والمعدات والإنشاءات المدنية نمواً بنسبة 1٪ و4.1٪ على التوالي.

وبالمقارنة بين الفترة الممتدة من كانون الثاني/ يناير إلى تشرين الثاني/ نوفمبر في العامين 2024 و2023، شهد كل من الواردات والاستهلاك الواضح والمبيعات الداخلية للصلب نمواً بنسبة 24.4% و9.6% و8.7% على التوالي.

كان المؤشر الأسوأ في نهاية العام، هو المؤشر الذي يشير إلى الصادرات التي بلغ مجموعها 8.8 مليون طن حتى الآن، أي أقل بنسبة 18.5٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

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©Yasuyoshi Chiba/AFP

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