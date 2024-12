انتاج الصلب الخام البرازيلي يحقق نمواً بنسبة 5.6%

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – وفقاً لما أشار له معهد الصلب البرازيلي من خلال الموازنة التي نشرها يوم الاثنين 16 كانون الأول/ ديسمبر، فقد بلغ انتاج الصلب الخام في الفترة الممتدة من كانون الثاني/ يناير إلى تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الجاري في البرازيل 31.1 مليون طن. حيث حقق هذا الاجمالي زيادة بنسبة 5.6% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2023.

ومن المتوقع بعد اجراء الحسابات النهائية في كانون الأول/ ديسمبر، أن ينتهي العام 2024 بإنتاج إجمالي وقدره 33.7 مليون طن.

وفي مؤتمر صحفي أشار معهد صلب البرازيل إلى القطاعات الرئيسية الثلاث التي تعتمد على الصلب والتي ساهمت في الأداء الحالي لهذا القطاع. فقطاع السيارات حقق ارتفاعاً بنسبة 12.1%، بينما سجل قطاعي الآلات والمعدات والإنشاءات المدنية نمواً بنسبة 1٪ و4.1٪ على التوالي.

وبالمقارنة بين الفترة الممتدة من كانون الثاني/ يناير إلى تشرين الثاني/ نوفمبر في العامين 2024 و2023، شهد كل من الواردات والاستهلاك الواضح والمبيعات الداخلية للصلب نمواً بنسبة 24.4% و9.6% و8.7% على التوالي.

كان المؤشر الأسوأ في نهاية العام، هو المؤشر الذي يشير إلى الصادرات التي بلغ مجموعها 8.8 مليون طن حتى الآن، أي أقل بنسبة 18.5٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

