MENAFN - EIN Presswire) مؤتمر ميفما كونفكس لإدارة المرافق

جوائز ميفما للتميز في إدارة المرافق

الشركة المنفذة شركة الموسع اكسباند

الرياض تحتضن الحدث الأبرز في إدارة المرافق: ميفما كونفكس 2025 وجوائز ميفما للتميز بمشاركة 50 خبيراً و100 علامة تجارية لقيادة مستقبل القطاع

- جمال لوتاه، رئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق (ميفما) الرياض, SAUDI ARABIA, December 18, 2024 /EINPresswire / -- في خطوة نوعية نحو تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة رئيسية للابتكار والتطور، تستضيف الرياض خلال الفترة من 25 إلى 27 مايو 2025 ميفما كونفكس 2025 ، الحدث السنوي الأبرز في قطاع إدارة المرافق على مستوى المنطقة. هذا المؤتمر المميز، الذي سيجمع أكثر من 50 خبيراً دولياً و100 من الشركات والعلامات التجارية الرائدة، سيكون بمثابة منصة حيوية لاستكشاف أحدث الحلول والابتكارات التي تقودها رؤية المملكة 2030.تحت شعار "قيادة التميز في إدارة المرافق: نحو آفاق بلا حدود"، يواصل المؤتمر تأكيد مكانته كمنصة رئيسية تجمع نخبة من العقول والخبرات لتبادل الأفكار، ومناقشة أحدث التقنيات والحلول الرقمية، وتعزيز الممارسات المستدامة. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه المملكة العربية السعودية تحولات جذرية ضمن رؤية 2030، حيث يُعتبر هذا الحدث تجسيداً للطموح الذي يضع الرياض في قلب التطورات العالمية.وقال الأستاذ جمال لوتاه، رئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق (ميفما) في تصريح بهذه المناسبة:"إن مؤتمر (ميفما كونفكس) يُعد منصة هامة لبحث أفضل الممارسات والتجارب في قطاع إدارة المرافق، وأهمية مواكبتها للعصر الرقمي باستخدام أحدث التقنيات المتطورة التي تسهم في تعزيز الوعي حول أهمية القطاع ودوره الحيوي في استدامة وإطالة العمر التشغيلي للمرافق والمشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة ضمن مسيرتها نحو تحقيق التحول الرقمي والتنوع الاقتصادي وفق توجهات رؤية المملكة 2030."وأكد الأستاذ جمال لوتاه أن "ميفما كونفكس ليس مجرد مؤتمر، بل حدث عالمي يشكل محطة رئيسية لإعادة تعريف قطاع إدارة المرافق. يجمع العديد من الخبراء والمتخصصين، وأكبر الشركات وأهم العلامات التجارية الرائدة في إدارة المرافق في المملكة ودول منطقة الشرق الأوسط تحت سقف واحد. يتيح لهم المؤتمر فرصة التواصل والالتقاء المباشر لتبادل المعرفة والخبرة، وبناء شراكات هادفة ومثمرة تسهم في نمو وتطوير هذا القطاع الاقتصادي الواعد في المملكة ودول المنطقة. لاسيما في ظل الاهتمام المتزايد والتطور المتسارع الذي تشهده المنطقة بالاعتماد على الحلول الرقمية الذكية وتطبيق أفضل الممارسات في التنمية المستدامة لضمان بيئة حياتية وعملية مزدهرة للأجيال القادمة في المنطقة، تأسيساً لمرحلة جديدة من الابتكار والتميز الذي يضع المنطقة في طليعة التطور."سيشهد ميفما كونفكس 2025 لأول مرة في الرياض جوائز ميفما للتميز في إدارة المرافق بنسخته الرابعة، حيث سيتم تكريم المؤسسات والجهات التي أحدثت نقلة نوعية في هذا القطاع. الفائزون في جوائز ميفما للتميز سيحصلون على فرصة للمنافسة على الجوائز العالمية للتميز في إدارة المرافق لعام 2025، التي تحتفي بأفضل الإنجازات في قطاع إدارة المرافق على مستوى العالم. هذه الجوائز ليست فقط تكريماً للريادة والابتكار، بل تمنح الفائزين فرصة لإظهار تميزهم على الساحة العالمية، مؤكدة أن معايير التميز في إدارة المرافق في الشرق الأوسط تتنافس بكل جدارة مع أفضل المعايير العالمية.تعد هذه الجوائز منصة حيوية لتمييز جهود العاملين في القطاع الذين ساهموا في تطوير بيئة العمل، البيئة المبنية، أو البيئة المحيطة بالفرد، من خلال تطبيق أفضل الممارسات وتقديم حلول مبتكرة. الفائزون سيحظون بفرصة استعراض إنجازاتهم وابتكاراتهم أمام جمهور عالمي، مما يعكس مستوى التميز الذي يحققه قطاع إدارة المرافق في المنطقة.إلى جانب ذلك، سيشهد المؤتمر معرضاً مصاحباً بمشاركة واسعة من كبرى الشركات والجهات الرائدة في قطاع إدارة المرافق، حيث سيتم عرض أحدث الحلول التقنية التي ستساهم في تعزيز التحول الرقمي في القطاع. سيكون المعرض بمثابة منصة مثالية للتواصل بين المتخصصين في القطاع، وتبادل الخبرات، واكتشاف الفرص الاستثمارية التي ستساهم في تطوير صناعة إدارة المرافق.

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