اختتام فعاليات تمرين“درب الأمان 4” لتعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة الأزمات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اختُتمت، اليوم الأربعاء، فعاليات التمرين الوطني الشامل“درب الأمان/4′′، الذي نظمه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات على مدار أربعة أيام، بمشاركة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، ومؤسسات في القطاعين العام والخاص، بحضور سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس المركز.
وشارك في التمرين، الذي نُفذ في العاصمة عمان وعدد من محافظات المملكة، أكثر من 3500 شخص من المؤسسات الحكومية والأمنية، إلى جانب 400 متطوع من هيئة شباب كلنا الأردن.
أكد سموه، في ختام التمرين، أن“درب الأمان/4” يعكس التزام المملكة باتباع نهج علمي ومنهجي لتعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة الأزمات المتوقعة وغير المتوقعة، مشيرا إلى أهمية التعاون المؤسسي والتكامل المجتمعي في تحقيق منظومة أمنية متكاملة.
MENAFN18122024000208011052ID1109007550
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.