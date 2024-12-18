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اختتام فعاليات تمرين“درب الأمان 4” لتعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة الأزمات

12/18/2024 9:09:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اختُتمت، اليوم الأربعاء، فعاليات التمرين الوطني الشامل“درب الأمان/4′′، الذي نظمه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات على مدار أربعة أيام، بمشاركة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، ومؤسسات في القطاعين العام والخاص، بحضور سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس المركز.


وشارك في التمرين، الذي نُفذ في العاصمة عمان وعدد من محافظات المملكة، أكثر من 3500 شخص من المؤسسات الحكومية والأمنية، إلى جانب 400 متطوع من هيئة شباب كلنا الأردن.


أكد سموه، في ختام التمرين، أن“درب الأمان/4” يعكس التزام المملكة باتباع نهج علمي ومنهجي لتعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة الأزمات المتوقعة وغير المتوقعة، مشيرا إلى أهمية التعاون المؤسسي والتكامل المجتمعي في تحقيق منظومة أمنية متكاملة.

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