د. خالد يوسف خلف الله رئيساً تنفيذياً للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

يسر المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تُعنى بتقديم خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، عن موافقة مجلس إدارتها في اجتماعه الحادي والعشرين بعد المائة على تعيين الدكتور خالد يوسف خلف الله رئيساً تنفيذياً جديداً للمؤسسة، وذلك اعتباراً من 16 ديسمبر 2024.

خلال مسيرته المهنية في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي بدأت بانضمامه كمهنئ مبتدئ في عام 2005، شغل الدكتور خالد يوسف خلف الله عدداً من المناصب القيادية. وقد تضمنت هذه المسؤوليات توليه مهام المسؤول عن أعمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات منذ مايو 2024، مساعد تنفيذي رئيسي في مكتب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى مساهمته الواسعة في عمليات المؤسسة عبر مناصب مختلفة خلال الفترة من 2007 إلى 2017.

وفي تعليقه على منصبه الجديد، صرّح الدكتور خالد يوسف خلف الله: "يشرفني أن أتولى مهام الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وأن أقود مؤسسة ذات تاريخ عريق في دعم التنمية المستدامة، وتسهيل التجارة والاستثمار، وتعزيز النمو الشامل في دولها الأعضاء. أتطلع إلى التعاون الوثيق مع فريقنا المتميّز، ومجلس الإدارة، وشركائنا القيّمين بينما نواصل تعزيز رسالة المؤسسة وتعظيم أثرها الإيجابي في الأسواق العالمية."

يهنئ رئيس مجلس المديرين الدكتور خالد يوسف خلف الله على تعيينه، ويعرب عن دعم المجلس له في منصبه القيادي. وفي ظلّ قيادته، تستعدّ المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية، وتطوير منتجاتها، وترسيخ مكانتها كمؤسسة عالمية رائدة في تسهيل التدفقات التجارية والاستثمارية الآمنة والمستدامة.

نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات:

تأسست المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عام 1994 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتحفيز التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز التجارة والاستثمارات البينية من خلال توفير أدوات تخفيف المخاطر والحلول المالية. وتعتبر المؤسسة الوحيدة في العالم التي تقدم تأميناً متعدد الأطراف وفقاً للشريعة الإسلامية، وقد نجحت في تقديم حلول شاملة لتخفيف المخاطر والحلول المالية لشركائها في 50 دولة. كما حافظت للعام السابع عشر على التوالي على تصنيف "Aa3" للقوة الائتمانية للتأمين من وكالة موديز، محتلة المرتبة الأولى في قطاع التأمين على الائتمان والمخاطر السياسية. وحصدت للمرة الأولى تصنيف ائتماني طويل الأجل " -AA " من قبل ستاندرد آند بورز بمنظور مستقبلي مستقر. ترتكز مرونة المؤسسة على سياسات الاكتتاب وإعادة التأمين وإدارة المخاطر السليمة. وأمنت المؤسسة تراكمياً أكثر من 114 مليارات دولار أمريكي في التجارة والاستثمار. وتوجه المؤسسة أنشطتها إلى قطاعات متعددة تشمل مجالات الطاقة والتصنيع، والبنية، التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة.

