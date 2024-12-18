دار بوشرون تفتتح أول بوتيك لها في لاس فيغاس داخل فونتانبلو

(MENAFN
- Asdaf News)
افتتحت دار بوشرون أول بوتيك لها في لاس فيغاس داخل الوجهة الفاخرة Fontainebleau Las Vegas. فمنذ انطلاقه، سرعان ما أصبح المنتجع وجهة رئيسية للمسافرين والمتسوّقين المميزين على حدّ سواء بفضل مساحته التجارية التي تشغل أول طابقين من المبنى. وهذا البوتيك الجديد الذي تبلغ مساحته 1,560 قدماً مربّعة يرسّخ التزام الدار بتعزيز وجودها في السوق الأمريكية، بعد إطلاق أول بوتيك لها في نيويورك في سبتمبر 2024. وتشتهر لاس فيغاس بحياتها الليلية الصاخبة وتجارب الترفيه الفاخرة، ما يجعلها الوجهة المثالية للعلامات التجارية المرموقة وعملاء النخبة.
وبالنسبة إلى بوشرون، لا تمثّل البوتيكات مجرّد أماكن لاقتناء المجوهرات، بل هي تعبير عن روح الأسرة التي تعدّ جوهر فلسفتها. وصُمّم كل بوتيك ليقدم تجربة مفعمة بالدفء والرحابة تجعل العملاء يشعرون وكأنهم في منزلهم بينما يستكشفون مجموعات بوشرون. وهذا النهج يَظهر بوضوح في التصميم الداخلي لكلّ بوتيك، حيث تجمع الطاولات المستديرة الأنيقة بين العملاء والمستشارين. ومع كلّ افتتاح جديد، تختار الدار بعناية قطعاً فريدة تضفي سحراً خاصاً على المكان، مع الاهتمام بكلّ التفاصيل بمستوى العناية نفسه الذي قد يوليه الأفراد لتصميم منازلهم الخاصة.
يستمدّ هذا البوتيك إلهامه من العمارة الباريسية لموقع بوشرون التاريخي في ساحة فاندوم، حيث كان فريدريك بوشرون أول صائغ مجوهرات معاصر يفتتح متجره هناك عام 1893 في الرقم 26. وتتميز الواجهة بلمسات استثنائية مصنوعة من منشورات زجاجية باللون الأخضر الذي تشتهر به الدار، بحيث تشكّل تأثيراً عاكساً كالمرآة. وتشمل الواجهة عناصر تصميمية مميزة مثل نمط“غروغران” المستوحى من تراث الدار في عالم الأزياء الراقية، وقَطع الزمّرد الذي يعكس شكل ساحة فاندوم كما تُرى من الأعلى. وأما الأُطُر الرخامية الخضراء واللمسات المعدنية السوداء الأنيقة وتناسق التفاصيل المستوحاة من الفنّ التزييني“Art Déco” فتضفي بدورها طابعاً فريداً. حيث أن هذه المدرسة الفنية في التصميم، والتي برزت في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، تتميّز بالأشكال الهندسية والألوان الجريئة والزخارف الغنية. كما أضيفت إلى ديكور البوتيك عناصر تذكّر بأعمال المصمم Pierre Chareau تجمع بين تراث الدار الباريسي وطاقة وحيوية مدينة لاس فيغاس. وتنبض هذه الأجواء بالحياة من خلال ورق الحائط المضيء بتأثيرات moiré والألوان الجريئة للأثاث، والتي تتكامل لتشكّل بيئة مشرقة ومبهجة.
ومن جهة أخرى، تستوحي منطقة كبار الشخصيات تصميمها من رموز“الحديقة الشتوية” Jardin d'Hiver في مقرّ بوشرون الباريسي، مع إعادة تصوّرها لتتناسب مع أجواء لاس فيغاس المفعمة بالحياة. وتضمّ هذه المنطقة لوحة ألوان مذهلة تشمل الألوان المعدنية، وألوان البرتقالي، والأزرق، والأخضر. كما يزيّن الغرفة ورق حائط بنقوش نباتية من تصميم Atelier d'Offard، وهو استوديو فرنسي شهير يجمع بين تقنيات القرن الثامن عشر التقليدية والأساليب الحديثة. ولتعزيز الطابع الطبيعي، تم اختيار أعمال الفنان والمّصور الفرنسي السويسري إيروان فروتّان، الذي يجمع بين اهتمامه بعلم النبات والفنون ونظريات الألوان. وتكتمل روعة المنطقة بلمسة أخيرة استثنائية من خلال طاولة قهوة مصمّمة بسطح OSIS، وهي خامة أسطح مبتكرة طورها استوديو التصميم الألماني Ilot Ilov. وتتميّز هذه الأسطح اليدوية 100% باستخدام بلّورات الملح والأصباغ اللونية على الخشب لتشكيل أنماط فريدة من نوعها.
ويعرض البوتيك الجديد قطعاً من أِشهر مجموعات بوشرون ، مثل Quatre وSerpent Bohème، بالإضافة إلى مجوهرات الأعراس وقطع مختارة من المجوهرات الراقية.
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