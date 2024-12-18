دار بوشرون تفتتح أول بوتيك لها في لاس فيغاس داخل فونتانبلو

MENAFN - Asdaf News) افتتحت دار بوشرون أول بوتيك لها في لاس فيغاس داخل الوجهة الفاخرة Fontainebleau Las Vegas. فمنذ انطلاقه، سرعان ما أصبح المنتجع وجهة رئيسية للمسافرين والمتسوّقين المميزين على حدّ سواء بفضل مساحته التجارية التي تشغل أول طابقين من المبنى. وهذا البوتيك الجديد الذي تبلغ مساحته 1,560 قدماً مربّعة يرسّخ التزام الدار بتعزيز وجودها في السوق الأمريكية، بعد إطلاق أول بوتيك لها في نيويورك في سبتمبر 2024. وتشتهر لاس فيغاس بحياتها الليلية الصاخبة وتجارب الترفيه الفاخرة، ما يجعلها الوجهة المثالية للعلامات التجارية المرموقة وعملاء النخبة.

وبالنسبة إلى بوشرون، لا تمثّل البوتيكات مجرّد أماكن لاقتناء المجوهرات، بل هي تعبير عن روح الأسرة التي تعدّ جوهر فلسفتها. وصُمّم كل بوتيك ليقدم تجربة مفعمة بالدفء والرحابة تجعل العملاء يشعرون وكأنهم في منزلهم بينما يستكشفون مجموعات بوشرون. وهذا النهج يَظهر بوضوح في التصميم الداخلي لكلّ بوتيك، حيث تجمع الطاولات المستديرة الأنيقة بين العملاء والمستشارين. ومع كلّ افتتاح جديد، تختار الدار بعناية قطعاً فريدة تضفي سحراً خاصاً على المكان، مع الاهتمام بكلّ التفاصيل بمستوى العناية نفسه الذي قد يوليه الأفراد لتصميم منازلهم الخاصة.

يستمدّ هذا البوتيك إلهامه من العمارة الباريسية لموقع بوشرون التاريخي في ساحة فاندوم، حيث كان فريدريك بوشرون أول صائغ مجوهرات معاصر يفتتح متجره هناك عام 1893 في الرقم 26. وتتميز الواجهة بلمسات استثنائية مصنوعة من منشورات زجاجية باللون الأخضر الذي تشتهر به الدار، بحيث تشكّل تأثيراً عاكساً كالمرآة. وتشمل الواجهة عناصر تصميمية مميزة مثل نمط“غروغران” المستوحى من تراث الدار في عالم الأزياء الراقية، وقَطع الزمّرد الذي يعكس شكل ساحة فاندوم كما تُرى من الأعلى. وأما الأُطُر الرخامية الخضراء واللمسات المعدنية السوداء الأنيقة وتناسق التفاصيل المستوحاة من الفنّ التزييني“Art Déco” فتضفي بدورها طابعاً فريداً. حيث أن هذه المدرسة الفنية في التصميم، والتي برزت في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، تتميّز بالأشكال الهندسية والألوان الجريئة والزخارف الغنية. كما أضيفت إلى ديكور البوتيك عناصر تذكّر بأعمال المصمم Pierre Chareau تجمع بين تراث الدار الباريسي وطاقة وحيوية مدينة لاس فيغاس. وتنبض هذه الأجواء بالحياة من خلال ورق الحائط المضيء بتأثيرات moiré والألوان الجريئة للأثاث، والتي تتكامل لتشكّل بيئة مشرقة ومبهجة.

ومن جهة أخرى، تستوحي منطقة كبار الشخصيات تصميمها من رموز“الحديقة الشتوية” Jardin d'Hiver في مقرّ بوشرون الباريسي، مع إعادة تصوّرها لتتناسب مع أجواء لاس فيغاس المفعمة بالحياة. وتضمّ هذه المنطقة لوحة ألوان مذهلة تشمل الألوان المعدنية، وألوان البرتقالي، والأزرق، والأخضر. كما يزيّن الغرفة ورق حائط بنقوش نباتية من تصميم Atelier d'Offard، وهو استوديو فرنسي شهير يجمع بين تقنيات القرن الثامن عشر التقليدية والأساليب الحديثة. ولتعزيز الطابع الطبيعي، تم اختيار أعمال الفنان والمّصور الفرنسي السويسري إيروان فروتّان، الذي يجمع بين اهتمامه بعلم النبات والفنون ونظريات الألوان. وتكتمل روعة المنطقة بلمسة أخيرة استثنائية من خلال طاولة قهوة مصمّمة بسطح OSIS، وهي خامة أسطح مبتكرة طورها استوديو التصميم الألماني Ilot Ilov. وتتميّز هذه الأسطح اليدوية 100% باستخدام بلّورات الملح والأصباغ اللونية على الخشب لتشكيل أنماط فريدة من نوعها.

ويعرض البوتيك الجديد قطعاً من أِشهر مجموعات بوشرون ، مثل Quatre وSerpent Bohème، بالإضافة إلى مجوهرات الأعراس وقطع مختارة من المجوهرات الراقية.

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