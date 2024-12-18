من داخل منزلها.. نادين نجيم تكشف حقيقة عودتها لخطيبها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
خرجت الفنانة
اللبنانية نادين نسيب نجيم عن صمتها لترد على أنباء انتشرت مؤخراً حول عودتها لخطيبها رجل الأعمال السوري ناريغ ناربيكيان.
ونفت نادين نجيم هذه الأنباء المتداولة حول عودتها لخطيبها، وذلك في مقطع فيديو من داخل منزلها.
وأكدت نادين أنها لا تزال "سنغل"، مشيرة إلى أن لقاء شخصين كان صديقين لا يعني على الإطلاق عودتهما لبعضهما البعض، مشددة على أن العلاقة بينها وبين خطيبها انتهت بطريقة محترمة، فهما ليس صغاراً، مطمئنة جمهورها بأنها لا تزال عزباء.
وتغيب نادين عن دراما رمضان 2025، في ظل مسؤوليتها الجديدة في شركتها الخاصة بمستحضرات التجميل.
وكان آخر عمل شاركت فيه نادين مسلسل "2024" في رمضان الماضي، بطولة محمد الأحمد، رفيق علي أحمد، كارمن لبس.
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