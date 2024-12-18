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من داخل منزلها.. نادين نجيم تكشف حقيقة عودتها لخطيبها

12/18/2024 8:11:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- خرجت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن صمتها لترد على أنباء انتشرت مؤخراً حول عودتها لخطيبها رجل الأعمال السوري ناريغ ناربيكيان.
ونفت نادين نجيم هذه الأنباء المتداولة حول عودتها لخطيبها، وذلك في مقطع فيديو من داخل منزلها.

وأكدت نادين أنها لا تزال "سنغل"، مشيرة إلى أن لقاء شخصين كان صديقين لا يعني على الإطلاق عودتهما لبعضهما البعض، مشددة على أن العلاقة بينها وبين خطيبها انتهت بطريقة محترمة، فهما ليس صغاراً، مطمئنة جمهورها بأنها لا تزال عزباء.

وتغيب نادين عن دراما رمضان 2025، في ظل مسؤوليتها الجديدة في شركتها الخاصة بمستحضرات التجميل.


وكان آخر عمل شاركت فيه نادين مسلسل "2024" في رمضان الماضي، بطولة محمد الأحمد، رفيق علي أحمد، كارمن لبس.

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