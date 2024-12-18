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منظمات بيئية تدق ناقوس الخطر وتحذر من مخاطر الفيضانات في بريطانيا

12/18/2024 8:11:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة البيئة EA في تقرير نشرته أن 6 ملايين عقار في إنجلترا مهددة بالغرق تحت الماء جراء الفيضانات وذلك بحلول العام 2050.
ووفقا للتقرير "يوجد حوالي 6.3 مليون عقار "منزل وشركة" في إنجلترا في مناطق معرضة لخطر الفيضانات من مصدر واحد أو أكثر مثل الأنهار والبحار والمياه السطحية".


وبحسب الدراسة، فإنه بحلول عام 2050، قد يصل إجمالي عدد المنازل والممتلكات الأخرى المعرضة لخطر الفيضانات إلى 8 ملايين بسبب تغير المناخ.
ويقول التقرير إنه "بحلول منتصف القرن، سيكون واحد من كل 4 عقارات في إنجلترا في مناطق معرضة لخطر الفيضانات".


وحذر العلماء من أن المزيد من الفيضانات الشديدة قد تؤدي إلى عواقب اقتصادية وخيمة على البلاد.


وتشير التقارير إلى أن الأضرار الناجمة عن الفيضانات في إنجلترا وويلز في الفترة بين عامي 2016 إلى 2019، تراوحت من 504 إلى 924 مليون جنيه إسترليني.


وتجدر الإشارة إلى أن بريطانيا تشهد سنويا فيضانات كبيرة بسبب هطول الأمطار، وفي سبتمبر من العام الجاري أدت الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة إلى غمر حوالي 650 مبنى في أنحاء إنجلترا.

RT

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