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الصقارون البحرينيون يزيدون حظوظهم في الفوز بسباق الملواح بمهرجان الملك عبدالعزيز 2024

12/17/2024 3:20:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الرياض:
زاد الصقارون البحرينيون مشاركاتهم بمسابقة الملواح في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الذي ينظم فعالياته نادي الصقور السعودي، بمقر النادي في ملهم (شمال العاصمة الرياض)، حيث قدم الصقارون البحرينيون 167 صقراً في منافسات الأشواط الدولية، أطلقها 33 صقاراً.
وأوضح المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي وليد الطويل، أن النادي خصص أشواطاً للصقارين الدوليين؛ بهدف الحفاظ على هواية الصيد بالصقور، ونقلها للأجيال القادمة، وتعزيز مكانة المملكة في إرث الصقارة، مبيناً أن المشاركة الدولية تشهد إقبالاً متزايداً في هذا العام عن الأعوام السابقة، إذ بلغ عدد الصقور الدولية المشاركة في منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز 2024 بمسابقة الملواح 631 صقراً، تنافست على مدى ثلاثة أيام في فئتي الملاك والمحترفين.
وتوافد المشاركون في أشواط الدوليين لتسجيل صقورهم؛ منذ أن أعلن النادي عن موعد التسجيل للراغبين في خوض منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز، وبلغ عدد الصقور المشاركة من الإمارات العربية المتحدة 236 صقراً، ومن قطر 159 صقراً، ومن الكويت 65 صقراً، ومن البحرين 167 صقراً، كما شاركت كلٌّ من سلطنة عُمان، وسوريا، وإيطاليا، وإيرلندا بصقر واحد كأول تجربة في خوض منافسات الملواح بالمهرجان.
وشارك الدوليون في الأشواط المخصصة لهم والتي شملت: فئة الملاك (شاهين فرخ، شاهين قرناس، حر فرخ، حر قرناس، جير تبع فرخ، جير تبع قرناس، مثلوث جير بيور فرخ، مثلوث جير بيور قرناس، جير بيور فرخ، جير بيور قرناس، جير شاهين فرخ، جير شاهين قرناس)،
وفئة المحترفين (مثلوث جير بيور فرخ، مثلوث جير بيور قرناس، جير بيور فرخ، جير بيور قرناس، جير شاهين فرخ، جير شاهين قرناس، تبع جير فرخ، تبع جير قرناس، حر فرخ، حر قرناس، شاهين فرخ شاهين قرناس).
يذكر أن نادي الصقور السعودي نظم فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024، في الفترة من 3 حتى 19 ديسمبر الجاري، وقدم المهرجان جوائز تاريخية تتخطى قيمتها 36 مليون ريال، تقدم للفائزين في مسابقتي الملواح والمزاين.






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