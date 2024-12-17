الصقارون البحرينيون يزيدون حظوظهم في الفوز بسباق الملواح بمهرجان الملك عبدالعزيز 2024
التاريخ
12/17/2024 3:20:44 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الرياض:
زاد الصقارون البحرينيون مشاركاتهم بمسابقة الملواح في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الذي ينظم فعالياته نادي الصقور السعودي، بمقر النادي في ملهم (شمال العاصمة الرياض)، حيث قدم الصقارون البحرينيون 167 صقراً في منافسات الأشواط الدولية، أطلقها 33 صقاراً.
وأوضح المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي وليد الطويل، أن النادي خصص أشواطاً للصقارين الدوليين؛ بهدف الحفاظ على هواية الصيد بالصقور، ونقلها للأجيال القادمة، وتعزيز مكانة المملكة في إرث الصقارة، مبيناً أن المشاركة الدولية تشهد إقبالاً متزايداً في هذا العام عن الأعوام السابقة، إذ بلغ عدد الصقور الدولية المشاركة في منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز 2024 بمسابقة الملواح 631 صقراً، تنافست على مدى ثلاثة أيام في فئتي الملاك والمحترفين.
وتوافد المشاركون في أشواط الدوليين لتسجيل صقورهم؛ منذ أن أعلن النادي عن موعد التسجيل للراغبين في خوض منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز، وبلغ عدد الصقور المشاركة من الإمارات العربية المتحدة 236 صقراً، ومن قطر 159 صقراً، ومن الكويت 65 صقراً، ومن البحرين 167 صقراً، كما شاركت كلٌّ من سلطنة عُمان، وسوريا، وإيطاليا، وإيرلندا بصقر واحد كأول تجربة في خوض منافسات الملواح بالمهرجان.
وشارك الدوليون في الأشواط المخصصة لهم والتي شملت: فئة الملاك (شاهين فرخ، شاهين قرناس، حر فرخ، حر قرناس، جير تبع فرخ، جير تبع قرناس، مثلوث جير بيور فرخ، مثلوث جير بيور قرناس، جير بيور فرخ، جير بيور قرناس، جير شاهين فرخ، جير شاهين قرناس)،
وفئة المحترفين (مثلوث جير بيور فرخ، مثلوث جير بيور قرناس، جير بيور فرخ، جير بيور قرناس، جير شاهين فرخ، جير شاهين قرناس، تبع جير فرخ، تبع جير قرناس، حر فرخ، حر قرناس، شاهين فرخ شاهين قرناس).
يذكر أن نادي الصقور السعودي نظم فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024، في الفترة من 3 حتى 19 ديسمبر الجاري، وقدم المهرجان جوائز تاريخية تتخطى قيمتها 36 مليون ريال، تقدم للفائزين في مسابقتي الملواح والمزاين.
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