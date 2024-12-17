حسان يطمئن على منتفعي جمعية الأسرة البيضاء الذين تم إلحاقهم بدارات سمير شما

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اطمأن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، صباح اليوم الأحد، على أوضاع المنتفعين من جمعية الأسرّة البيضاء الذين تم إلحاقهم بدارات سمير شما بشكل مؤقت إلى حين إجراء الصيانة وإعادة التأهيل اللازمة للجمعية التي تعرضت لحادثة حريق الجمعة الماضية.



وأكد رئيس الوزراء، بحضور التنمية الاجتماعية، ضرورة تقديم أفضل الخدمات لهم وإحاطتهم بالرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية اللازمة، وذلك بعد أن تجول في عدد من مرافق الإقامة والرعاية التي وفرتها دارات سمير شما لهم.



وأشاد رئيس الوزراء بجاهزية دارات سمير شمّا لاستقبال 43 منتفعا من جمعية الأسرة البيضاء إلى حين عودتهم إلى الجمعية بعد الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة الشاملة وإعادة تأهيل المبنى الذي باشرت به إدارة متابعة وتنفيذ المبادرات الملكية في الديوان الملكي الهاشمي بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية بتوجيهات ملكية سامية والمتوقع إنجازه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



وتشمل أعمال صيانة وتأهيل مبنى الجمعية، إزالة آثار الحريق الداخلية والخارجية وتأهيل المبنى بشكل كامل وبأفضل المعايير، تمهيدا لإعادة افتتاحه.



واستجابة لطلب القائمين على دارات سمير شما، أبدى رئيس الوزراء استعداد الحكومة لدعم الدارات واستدامة عملها من خلال تقييم إمكانية التوسع في نظام الطاقة الشمسية وتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها الإنسانية والاجتماعية لهذه الفئة العزيزة من مجتمعنا.