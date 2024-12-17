إكس أس تفوز بجائزة أفضل وسيط عالمي خلال حفل جوائز المتداولين في هونغ كونغ

UNITED ARAB EMIRATES, December 17, 2024 /Business News / -- حصدت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS .com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، ثلاثية من الجوائز، وتم تتويجها بلقب "أفضل وسيط عالمي" لعام 2024 خلال حفل توزيع "جوائز المتداولين" السنوي الذي أقيم يوم السبت 14 ديسمبر في فندق كراون بلازا المرموق بمنطقة كاولون إيست الراقية في هونج كونج.وقد شهد حفل توزيع "جوائز المتداولين" السنوي لهذا العام تتويج مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS )، بلقب وجائزة "أفضل وسيط عالمي" لعام 2024، ما يؤكد على الأداء المتميز للمجموعة ودورها المحوري كوسيط عالمي رائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال.وبالإضافة إلى جائزة "أفضل وسيط عالمي"، حصد الوسيط العالمي متعدد الأصول جائزتي "أفضل خدمة عملاء (آسيا)" و"أفضل تنفيذ تداول (آسيا)"، ما يؤكد على القدرات الاستثنائية لمجموعة إكس أس العالمية في خدمة الأسواق المتنوعة في جميع أنحاء آسيا، ويعزز مكانتها كوسيط عالمي رائد متعدد الأصول.وقال المدير التجاري الدولي لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS)، السيد وائل حماد: نحن نشعر بالفخر حقًا بالحصول على هذه الثلاثية من الجوائز.وأضاف: ان هذا التقدير يعكس العمل الجاد والخبرة والالتزام الذي يقدمه فريقنا كل يوم لتقديم معايير متفوقة ودعم استثنائي للعملاء وتنفيذ لا تشوبه شائبة.وتابع: ان هذه الجوائز تحفزنا على مواصلة تجاوز الحدود وتزويد عملائنا بالأدوات والدعم الذي يحتاجون إليه للنجاح في سوق متطور باستمرار.ويعتبر حفل توزيع "جوائز المتداولين" السنوي الذي يقام في شهر ديسمبر من كل عام، احد اهم المحافل الدولية الخاصة بتقييم شركات الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال من خلال التصويت الشفاف للمتداولين.وتمثل هذه الجوائز إنجازًا جديدا في مسيرة "إكس أس دوت كوم" (XS)، ما يعزز سمعتها كوسيط عالمي رائد في مجال الخدمات المالية.وتواصل "إكس أس دوت كوم" (XS)، توسيع نطاق حضورها العالمي، مع التركيز المستمر على توفير أدوات التداول المبتكرة والسيولة العميقة ودعم العملاء الذي لا مثيل له، مما يساعد المتداولين والمستثمرين في جميع أنحاء العالم على التنقل في الأسواق المالية بثقة ونجاح.من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية في شركة "فين أكسبو" السيدة شورينا جيجيا: يسعدنا أن نخصص جوائز "أفضل وسيط عالمي" و"أفضل خدمة عملاء - آسيا" و"أفضل تنفيذ تداول - آسيا" لفريق عمل مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS).وأضافت: ان تفاني فريق عمل "إكس أس دوت كوم" (XS) الاستثنائي في تقديم خدمات لا مثيل لها في قطاع الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية قد وضع معيارًا جديدا وساهم في تقدم القطاع ككل.وتأتي هذه الجوائز لتؤكد على القدرات الاستثنائية لمجموعة إكس أس العالمية في خدمة الأسواق المتنوعة في جميع أنحاء آسيا وإفريقيا، مما يعزز مكانتها كوسيط عالمي رائد متعدد الأصول.ومن خلال حصدها لهذه الثلاثية من الجوائز وتتويجها بلقب "أفضل وسيط عالمي لعام 2023"، تختتم مجموعة إكس أس العالمية عاما مليئا بالنجاح والتميز، حيث احتل الوسيط العالمي صدارة الأخبار العالمية وعالم الإعلام الدولي منذ بداية العام.تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالميةمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS) للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.حول شركة "فين أكسبو"شركة "فين أكسبو" هي شركة رائدة في تنظيم المؤتمرات والمنتديات ومؤتمرات القمة والعروض والمعارض والمهرجانات والمعارض والجوائز في جميع أنحاء العالم منذ عام 2002.تهدف شركة "فين أكسبو" دائمًا إلى تحقيق أهداف أعلى من خلال أحداثها التي تخلق عروضًا استثنائية وسلسلة كبيرة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك سنغافورة وماليزيا والفلبين وتايلاند وفيتنام وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا ومصر وأوكرانيا وروسيا والصين ولاتفيا وقبرص.

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