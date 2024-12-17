المجلس الوطني يوجه نداءً للمجتمع الدولي لرفع الحصار عن غزة والسماح بتوثيق جرائم الاحتلال

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - وجه المجلس الوطني الفلسطيني اليوم الثلاثاء، نداءً عاجلًا إلى الأمم المتحدة، والمؤسسات الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي، للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية لرفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح لوسائل الإعلام العالمية بالوصول إلى القطاع لتوثيق الجرائم المستمرة والوقوف على حجم الكوارث الإنسانية والإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يتعرض له أكثر من مليوني إنسان منذ بداية العدوان.

وأكد المجلس أن العالم سيُصدم إذا تمكن من مشاهدة حجم المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، حيث وصف ما يحدث بأنه نموذج للدموية والوحشية المنتهجة من قبل جيش الاحتلال الفاشي، وسط انحدار أخلاقي وقانوني واضح على كافة المستويات، بدءًا من القرارات السياسية الإجرامية وحتى الدعم المقدم من الدول المتواطئة في هذه الجرائم.

وشدد المجلس الوطني على ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف هذه المجازر ومحاسبة مرتكبيها، مؤكدًا أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة هو محاولة اقتلاع ممنهجة من الوجود عبر عمليات تطهير عرقي وإبادة جماعية.

وأشار المجلس إلى أن تسليط الضوء على هذه المأساة أمام الرأي العام العالمي سيفضح حجم الدمار والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في ظل استمرار الصمت الدولي وتجاهل قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.

واختتم المجلس بيانه بتأكيد أن أكثر من 45 ألف إنسان فقدوا حياتهم، وعشرات الآلاف من الجرحى والمفقودين، إلى جانب دمار شامل ومرعب طال مدن وبلدات القطاع، مما يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا ينهي هذه الكارثة الإنسانية ويضع حدًا للظلم الواقع على الشعب الفلسطيني.