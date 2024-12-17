سيارة JETOUR T2 I-DM هجينة تنطلق في قطر بمعايير جديدة

DUBAI, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, December 17, 2024 /EINPresswire / -- أعلنت شركة JETOUR، العلامة العالمية الصاعدة في قطاع السيارات، عن شحن أول دفعة من سيارة JETOUR T2 i-DM الهجينة من شنغهاي إلى دولة قطر في 8 ديسمبر، في خطوة بارزة ضمن جهود توسع الشركة العالمي في مجال المركبات الهجينة. كما توفر العلامة شحنات إلى أسواق أخرى في منطقة الشرق الأوسط، بما فيها دولة الإمارات. وبفضل اعتمادها على أحدث التقنيات الهجينة وأدائها المتميز، تستعد السيارة إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع السيارات على مستوى العالم.وتحتفظ سيارة JETOUR T2 i-DM بجميع مزايا طراز T2 JETOUR من حيث التصميم الخارجي والداخلي والمساحة والتجهيزات، مع اعتماد أحدث تقنيات جيتور الهجينة المتطورة في نظام الدفع. ويعتمد الطراز الجديد على محرك الجيل الخامس 1.5TGDI الهجين والمصمم خصيصاً، والذي يتميز بكفاءة حرارية تتجاوز 44.5% واستطاعة قصوى تبلغ 115 كيلوواط وعزم دوران يبلغ 220 نيوتن متر، مما يجعله مثالياً للاستخدام اليومي. ويتميز النظام بمحرك هجين ثلاثي السرعات فائق الكفاءة، مما يتيح له توليد استطاعة قصوى تبلغ 280 كيلوواط وعزم دوران أقصى يبلغ 610 نيوتن متر، مما يوفر للسائق تجربة قيادة مليئة بالمتعة والشغف. كما يعتمد النظام تصميماً مبتكراً ثنائي المحرك من نوع P2+P2.5، مما يوفر تسعة أوضاع قيادة مختلفة؛ وبالتالي يحسن توزيع الطاقة ويعزز كفاءة استهلاك الوقود ويحقق التوازن بين الاستطاعة وحفظ الطاقة.ومن المقرر إطلاق سيارة JETOUR T2 i-DM رسمياً في قطر يوم 25 ديسمبر. وبالنظر إلى الإقبال الكبير على طراز T2 في المنطقة، تشير التوقعات إلى تسجيل الطراز الجديد أداء متميزاً في السوق، ليعزز إطلاقه مسيرة جيتور نحو التحول إلى الطاقة الجديدة في السوق العالمي، ويرسخ مكانة الشركة باعتبارها "العلامة الرائدة عالمياً في مجال المركبات الهجينة المخصصة للطرقات الوعرة".

Pragati Malik

MCS Action FZ LLC

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