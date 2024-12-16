هيئة تنظيم سوق العمل: 987 حملة وزيارة تفتيشية وترحيل 116 مخالفا خلال أسبوع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
نفذت هيئة تنظيم سوق العمل 987 حملة وزيارة تفتيشية، خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 14 ديسمبر 2024، أسفرت عن ضبط 34 عاملًا مخالفًا وغير نظامي، فيما بلغ عدد المرحلين خلال الفترة المذكورة 116 مخالفًا.
كما أسفرت الحملات والزيارات التفتيشية عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام عدد من القوانين المنظمة، لاسيما أحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات المرصودة.
وأوضحت الهيئة أنه تم تنفيذ 971 زيارة تفتيشية على مختلف المحال التجارية بجميع المحافظات، إلى جانب 16 حملة تفتيشية مشتركة، منها 12 حملة في محافظة العاصمة، وحملة في كل من محافظة المحرّق و المحافظة الجنوبية، وحملتين في المحافظة الشمالية، منوهةً بمشاركة كل من وزارة الداخلية ممثلة في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، والمديريات الأمنية في المحافظات، والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، ووزارة الصناعة والتجارة، و وزارة شؤون البلديات والزراعة، ووزارة الصحة.
وأكدت الهيئة استمرار التنسيق المشترك مع الجهات الحكومية لتكثيف الحملات التفتيشية في جميع محافظات المملكة، والتصدي لأي مخالفات أو ممارسات تؤثر سلبًا على سوق العمل واستقراره وتنافسيته، أو تضر بالأمن الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
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