هيئة تنظيم سوق العمل: 987 حملة وزيارة تفتيشية وترحيل 116 مخالفا خلال أسبوع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كما‭ ‬أسفرت‭ ‬الحملات‭ ‬والزيارات‭ ‬التفتيشية‭ ‬عن‭ ‬رصد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المخالفات‭ ‬التي‭ ‬تتعلق‭ ‬بأحكام‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القوانين‭ ‬المنظمة،‭ ‬لاسيما‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وقانون‭ ‬الإقامة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬بشأن‭ ‬المخالفات‭ ‬المرصودة‭.‬

وأوضحت‭ ‬الهيئة‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تنفيذ‭ ‬971‭ ‬زيارة‭ ‬تفتيشية‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المحال‭ ‬التجارية‭ ‬بجميع‭ ‬المحافظات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬16‭ ‬حملة‭ ‬تفتيشية‭ ‬مشتركة،‭ ‬منها‭ ‬12‭ ‬حملة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة،‭ ‬وحملة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬محافظة‭ ‬المحرّق‭ ‬و‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وحملتين‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية،‭ ‬منوهةً‭ ‬بمشاركة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة،‭ ‬والمديريات‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬المحافظات،‭ ‬والإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية،‭ ‬والإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬ووزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬و‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬ووزارة‭ ‬الصحة‭.‬

وأكدت‭ ‬الهيئة‭ ‬استمرار‭ ‬التنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬لتكثيف‭ ‬الحملات‭ ‬التفتيشية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة،‭ ‬والتصدي‭ ‬لأي‭ ‬مخالفات‭ ‬أو‭ ‬ممارسات‭ ‬تؤثر‭ ‬سلبًا‭ ‬على‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬واستقراره‭ ‬وتنافسيته،‭ ‬أو‭ ‬تضر‭ ‬بالأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

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