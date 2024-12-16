Tuesday, 17 December 2024 02:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هيئة تنظيم سوق العمل: 987 حملة وزيارة تفتيشية وترحيل 116 مخالفا خلال أسبوع

12/16/2024 7:18:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نفذت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬987‭ ‬حملة‭ ‬وزيارة‭ ‬تفتيشية،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬إلى‭ ‬14‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024،‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬ضبط‭ ‬34‭ ‬عاملًا‭ ‬مخالفًا‭ ‬وغير‭ ‬نظامي،‭ ‬فيما‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬المرحلين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المذكورة‭ ‬116‭ ‬مخالفًا‭.‬

كما‭ ‬أسفرت‭ ‬الحملات‭ ‬والزيارات‭ ‬التفتيشية‭ ‬عن‭ ‬رصد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المخالفات‭ ‬التي‭ ‬تتعلق‭ ‬بأحكام‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القوانين‭ ‬المنظمة،‭ ‬لاسيما‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وقانون‭ ‬الإقامة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬بشأن‭ ‬المخالفات‭ ‬المرصودة‭.‬

وأوضحت‭ ‬الهيئة‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تنفيذ‭ ‬971‭ ‬زيارة‭ ‬تفتيشية‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المحال‭ ‬التجارية‭ ‬بجميع‭ ‬المحافظات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬16‭ ‬حملة‭ ‬تفتيشية‭ ‬مشتركة،‭ ‬منها‭ ‬12‭ ‬حملة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة،‭ ‬وحملة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬محافظة‭ ‬المحرّق‭ ‬و‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وحملتين‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية،‭ ‬منوهةً‭ ‬بمشاركة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة،‭ ‬والمديريات‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬المحافظات،‭ ‬والإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية،‭ ‬والإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬ووزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬و‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬ووزارة‭ ‬الصحة‭.‬

وأكدت‭ ‬الهيئة‭ ‬استمرار‭ ‬التنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬لتكثيف‭ ‬الحملات‭ ‬التفتيشية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة،‭ ‬والتصدي‭ ‬لأي‭ ‬مخالفات‭ ‬أو‭ ‬ممارسات‭ ‬تؤثر‭ ‬سلبًا‭ ‬على‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬واستقراره‭ ‬وتنافسيته،‭ ‬أو‭ ‬تضر‭ ‬بالأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

كلمات دالة

MENAFN16122024000055011008ID1108999938

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث