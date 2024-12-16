قراءة في الجولة الأولى لدوري زين السلاويالمحــرق يضرب بقــوة فــي بداية المشــوار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: حسين فتح الله
الثلاثاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
اختتمت يوم السبت الماضي منافسات الجولة الأولى لدوري زين للرجال لكرة السلة، حيث فاز البحرين على مدينة عيسى بنتيجة(65/80)، بينما تفوق المحرق على الاتحاد بنتيجة(73/96)، فيما فاز المنامة على الحالة بنتيجة(81/86)، وأخيرًا تغلب سترة على سماهيج بنتيجة(62/63)، في حين شهدت الجولة تأجيل مواجهة الأهلي والنجمة بسبب حادثة كسر الحلق.
نتيجة مستحقة
جاء فوز فريق المحرق على منافسه الاتحاد مستحقًا بنتيجة (73/96)، وكان المحرق الطرف الأفضل في المباراة، حيث قدم مستويات فنية راقية بتألق محترفيه لوفتون وميتشل وأيضا بدر عبدالله، ولكن الاتحاد قدم مباراة جيدة أمام منافس قوي ومن المتوقع أن يجاري بقية الفرق في قادم الجولات.
مباراة متقاربة
شهدت مباراة المنامة حامل اللقب مع منافسه الحالة تقاربًا في الأداء والنتيجة، وتقاسم الفريقان الفوز في الفترات، حيث فاز المنامة بفترتين، وفي المقابل كسب الحالة فترتين أيضا، ولولا خبرة المنامة وتألق محترفه تشابمان في الأوقات المهمة من المباراة، لكانت النتيجة النهائية تصب في مصلحة الحالة.
النتيجة الأكبر
حصل فريق المحرق على أكبر نتيجة في الجولة بتسجيله 96 نقطة وبفارق 23 نقطة عن منافسه فريق الاتحاد، حيث تناوب على تسجيل النقاط سبعة لاعبين في صفوف الفريق، وكان الأكثر تسجيلا للنقاط محترفه توني ميتشل بتسجيله 27 نقطة منها 6 ثلاثيات من أصل 11 محاولة تصويب.
هداف الجولة
نال محترف الحالة أليكس يونج لقب هداف الجولة بتسجيله في مباراة فريقه أمام المنامة 29 نقطة، وكان منها ثلاث تصويبات ثلاثية ناجحة من أصل 8 محاولات، ومن المتوقع أن يظهر أليكس بهذا المستوى المتميز نظرًا لما يملكه من إمكانيات عالية.
التمريرات حاسمة
تألق لاعب فريق سترة مهدي عبدالأمير في التمريرات الحاسمة بمجموع 13 تمريرة في مباراة فريقه أمام سماهيج، ورغم الخسارة التي مني بها البحارة في المواجهة، إلا أن هذا العدد الكبير من التمريرات ساعد الفريق في تسجيل الكثير من النقاط، وجعل النتيجة متقاربة جدًا حتى الرمق الأخير من المباراة.
استراحة النويدرات
شهدت الجولة الأولى استراحة فريق النويدرات في منافسات دوري الدرجة الثانية، حيث سيلعب في الجولة المقبلة أمام فريق سترة، وبالطبع شاهد النويدرات جميع الفرق التي لعبت في الجولة الافتتاحية، واستفاد من هذه الراحة جهازه الفني، ويملك النويدرات طموحًا كبيرًا في التأهل لدوري الدرجة الأولى الموسم القادم، ولذلك سيسعى إلى الظهور بطريقة إيجابية في لقائه الافتتاحي القادم.
حادثة غريبة
شهدت المباراة الافتتاحية للدوري بين الأهلي والنجمة أثناء عمليات الإحماء للفريقين حادثة مفاجئة «بكسر حلق السلة»، ونتج عن ذلك تأخر انطلاقة المباراة الأولى لدوري زين.
وحاول المسؤولون في اتحاد السلة العمل على إصلاح الحلق من أجل عدم تأجيل المواجهة، إلا أن القرار في النهاية اتخذ من قبل طاقم التحكيم، بسبب عدم إمكانية التصليح في الوقت المناسب.
نسبة مرتفعة
حقق محترف سلة الاتحاد نيكولاس نسبة مرتفعة في نجاح التصويبات الثلاثية في مباراة فريقه أمام المحرق، وكانت نسبة تسجيله 60 % ، حيث صوب 10 تصويبات ونجح في 6 منها، ليحصد اللاعب أعلى نسبة في نجاح التصويبات وهو مؤشر جيد
أول مشاركة
شهدت مباراة المحرق والاتحاد أول مشاركة رسمية للنجمين محمد أمير وعلي حسين لهما مع الفريق قادمين من المنامة، وظهرا بمستوى فني جيد، حيث حقق محمد أمير 13 نقطة، بينما حقق علي حسين 9 نقاط.
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