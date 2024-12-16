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قراءة في الجولة الأولى لدوري زين السلاويالمحــرق يضرب بقــوة فــي بداية المشــوار

12/16/2024 7:17:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: حسين فتح الله الثلاثاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

اختتمت‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬لدوري‭ ‬زين‭ ‬للرجال‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬بنتيجة‭(‬65/80‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬تفوق‭ ‬المحرق‭ ‬على‭ ‬الاتحاد‭ ‬بنتيجة‭(‬73/96‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬فاز‭ ‬المنامة‭ ‬على‭ ‬الحالة‭ ‬بنتيجة‭(‬81/86‭)‬،‭ ‬وأخيرًا‭ ‬تغلب‭ ‬سترة‭ ‬على‭ ‬سماهيج‭ ‬بنتيجة‭(‬62/63‭)‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬شهدت‭ ‬الجولة‭ ‬تأجيل‭ ‬مواجهة‭ ‬الأهلي‭ ‬والنجمة‭ ‬بسبب‭ ‬حادثة‭ ‬كسر‭ ‬الحلق‭.‬


نتيجة‭ ‬مستحقة

جاء‭ ‬فوز‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬الاتحاد‭ ‬مستحقًا‭ ‬بنتيجة‭ (‬73/96‭)‬،‭ ‬وكان‭ ‬المحرق‭ ‬الطرف‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬مستويات‭ ‬فنية‭ ‬راقية‭ ‬بتألق‭ ‬محترفيه‭ ‬لوفتون‭ ‬وميتشل‭ ‬وأيضا‭ ‬بدر‭ ‬عبدالله،‭ ‬ولكن‭ ‬الاتحاد‭ ‬قدم‭ ‬مباراة‭ ‬جيدة‭ ‬أمام‭ ‬منافس‭ ‬قوي‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يجاري‭ ‬بقية‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬قادم‭ ‬الجولات‭.‬

مباراة‭ ‬متقاربة

شهدت‭ ‬مباراة‭ ‬المنامة‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬مع‭ ‬منافسه‭ ‬الحالة‭ ‬تقاربًا‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬والنتيجة،‭ ‬وتقاسم‭ ‬الفريقان‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬الفترات،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬المنامة‭ ‬بفترتين،‭ ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬كسب‭ ‬الحالة‭ ‬فترتين‭ ‬أيضا،‭ ‬ولولا‭ ‬خبرة‭ ‬المنامة‭ ‬وتألق‭ ‬محترفه‭ ‬تشابمان‭ ‬في‭ ‬الأوقات‭ ‬المهمة‭ ‬من‭ ‬المباراة،‭ ‬لكانت‭ ‬النتيجة‭ ‬النهائية‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الحالة‭.‬

النتيجة‭ ‬الأكبر

حصل‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬على‭ ‬أكبر‭ ‬نتيجة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬بتسجيله‭ ‬96‭ ‬نقطة‭ ‬وبفارق‭ ‬23‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬منافسه‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد،‭ ‬حيث‭ ‬تناوب‭ ‬على‭ ‬تسجيل‭ ‬النقاط‭ ‬سبعة‭ ‬لاعبين‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق،‭ ‬وكان‭ ‬الأكثر‭ ‬تسجيلا‭ ‬للنقاط‭ ‬محترفه‭ ‬توني‭ ‬ميتشل‭ ‬بتسجيله‭ ‬27‭ ‬نقطة‭ ‬منها‭ ‬6‭ ‬ثلاثيات‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬11‭ ‬محاولة‭ ‬تصويب‭.‬

هداف‭ ‬الجولة

نال‭ ‬محترف‭ ‬الحالة‭ ‬أليكس‭ ‬يونج‭ ‬لقب‭ ‬هداف‭ ‬الجولة‭ ‬بتسجيله‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬المنامة‭ ‬29‭ ‬نقطة،‭ ‬وكان‭ ‬منها‭ ‬ثلاث‭ ‬تصويبات‭ ‬ثلاثية‭ ‬ناجحة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬8‭ ‬محاولات،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يظهر‭ ‬أليكس‭ ‬بهذا‭ ‬المستوى‭ ‬المتميز‭ ‬نظرًا‭ ‬لما‭ ‬يملكه‭ ‬من‭ ‬إمكانيات‭ ‬عالية‭.‬

التمريرات‭ ‬حاسمة

تألق‭ ‬لاعب‭ ‬فريق‭ ‬سترة‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالأمير‭ ‬في‭ ‬التمريرات‭ ‬الحاسمة‭ ‬بمجموع‭ ‬13‭ ‬تمريرة‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬سماهيج،‭ ‬ورغم‭ ‬الخسارة‭ ‬التي‭ ‬مني‭ ‬بها‭ ‬البحارة‭ ‬في‭ ‬المواجهة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬التمريرات‭ ‬ساعد‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬النقاط،‭ ‬وجعل‭ ‬النتيجة‭ ‬متقاربة‭ ‬جدًا‭ ‬حتى‭ ‬الرمق‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬المباراة‭.‬

استراحة‭ ‬النويدرات

شهدت‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬استراحة‭ ‬فريق‭ ‬النويدرات‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية،‭ ‬حيث‭ ‬سيلعب‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬المقبلة‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬سترة،‭ ‬وبالطبع‭ ‬شاهد‭ ‬النويدرات‭ ‬جميع‭ ‬الفرق‭ ‬التي‭ ‬لعبت‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الافتتاحية،‭ ‬واستفاد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الراحة‭ ‬جهازه‭ ‬الفني،‭ ‬ويملك‭ ‬النويدرات‭ ‬طموحًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬لدوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬الموسم‭ ‬القادم،‭ ‬ولذلك‭ ‬سيسعى‭ ‬إلى‭ ‬الظهور‭ ‬بطريقة‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬لقائه‭ ‬الافتتاحي‭ ‬القادم‭.‬

حادثة‭ ‬غريبة

شهدت‭ ‬المباراة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للدوري‭ ‬بين‭ ‬الأهلي‭ ‬والنجمة‭ ‬أثناء‭ ‬عمليات‭ ‬الإحماء‭ ‬للفريقين‭ ‬حادثة‭ ‬مفاجئة‭ ‬‮«‬بكسر‭ ‬حلق‭ ‬السلة‮»‬،‭ ‬ونتج‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬تأخر‭ ‬انطلاقة‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬لدوري‭ ‬زين‭.‬

وحاول‭ ‬المسؤولون‭ ‬في‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إصلاح‭ ‬الحلق‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬عدم‭ ‬تأجيل‭ ‬المواجهة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬اتخذ‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬طاقم‭ ‬التحكيم،‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬إمكانية‭ ‬التصليح‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭.‬

نسبة‭ ‬مرتفعة‭ ‬

حقق‭ ‬محترف‭ ‬سلة‭ ‬الاتحاد‭ ‬نيكولاس‭ ‬نسبة‭ ‬مرتفعة‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬التصويبات‭ ‬الثلاثية‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬المحرق،‭ ‬وكانت‭ ‬نسبة‭ ‬تسجيله‭ ‬60 ‭%‬ ،‭ ‬حيث‭ ‬صوب‭ ‬10‭ ‬تصويبات‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬منها،‭ ‬ليحصد‭ ‬اللاعب‭ ‬أعلى‭ ‬نسبة‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬التصويبات‭ ‬وهو‭ ‬مؤشر‭ ‬جيد‭ ‬

أول‭ ‬مشاركة

شهدت‭ ‬مباراة‭ ‬المحرق‭ ‬والاتحاد‭ ‬أول‭ ‬مشاركة‭ ‬رسمية‭ ‬للنجمين‭ ‬محمد‭ ‬أمير‭ ‬وعلي‭ ‬حسين‭ ‬لهما‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬قادمين‭ ‬من‭ ‬المنامة،‭ ‬وظهرا‭ ‬بمستوى‭ ‬فني‭ ‬جيد،‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬محمد‭ ‬أمير‭ ‬13‭ ‬نقطة،‭ ‬بينما‭ ‬حقق‭ ‬علي‭ ‬حسين‭ ‬9‭ ‬نقاط‭.‬

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