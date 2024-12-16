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منتخب البحرين يحصد 13 ميدالية ملونة بـ ((آسيوية MMA)) تحت 18 عاما

12/16/2024 7:17:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

رفع‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬تحت‭ ‬18‭ ‬عاما‭ ‬حصيلته‭ ‬من‭ ‬الميداليات‭ ‬بحصوله‭ ‬على‭ ‬13‭ ‬ميدالية‭ ‬ملونة‭ ‬منها‭ ‬ذهبيتان‭ ‬و‭ ‬4‭ ‬فضيات‭ ‬و7‭ ‬برونزيات،‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مشاركته‭ ‬بمنافسات‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬تحت‭ ‬18‭ ‬عاما،‭ ‬والتي‭ ‬احتضنتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬يومي‭ ‬14‭ ‬و‭ ‬15‭ ‬ديسمبر،‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وبتنظيم‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬ IMMAF ‭ ‬وبإدارة‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬13‭- ‬15‭ ‬ديسمبر‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬

وقد‭ ‬حصد‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬للمنافسات‭ ‬على‭ ‬ميدالية‭ ‬ذهبية‭ ‬وفضية‭ ‬و3‭ ‬برونزيات‭. ‬واستطاع‭ ‬المنتخب‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يرفع‭ ‬حصيلته‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬والأخير‭ ‬بحصوله‭ ‬على‭ ‬ميدالية‭ ‬ذهبية‭ ‬و3‭ ‬فضيات‭ ‬و4‭ ‬برونزيات،‭ ‬لتصبح‭ ‬المحصلة‭ ‬النهائية‭ ‬لهذه‭ ‬المشاركة‭ ‬13‭ ‬ميدالية‭ ‬ملونة‭.‬

وقد‭ ‬أسفرت‭ ‬نتائج‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬والأخير،‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬المقاتل‭ ‬محمد‭ ‬محمد‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬والميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬34‭ ‬كيلوجراما‭ ‬فئة‭ ‬ C ،‭ ‬فيما‭ ‬أحرز‭ ‬المقاتل‭ ‬علي‭ ‬بقلاوة‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬والميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬34‭ ‬كيلوجراما‭ ‬فئة‭ ‬ C ‭. ‬وأحرز‭ ‬المقاتل‭ ‬محمد‭ ‬بقلاوة‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬والميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬48‭ ‬كيلوجراما‭ ‬فئة‭ ‬ C ‭ ‬وأحرز‭ ‬المقاتل‭ ‬سيد‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬والميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬40‭ ‬كيلوجراما‭ ‬فئة‭ ‬ B ‭. ‬وحصل‭ ‬المقاتل‭ ‬عبدالله‭ ‬حسين‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬والميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬37‭ ‬كيلوجراما‭ ‬فئة‭ ‬ C ،‭ ‬وحصل‭ ‬المقاتل‭ ‬حمد‭ ‬المحري‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬والميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬40‭ ‬كيلوجراما‭ ‬فئة‭ ‬ C ،‭ ‬وحصل‭ ‬المقاتل‭ ‬شوقي‭ ‬السادة‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬والميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬وزن‭ ‬48‭ ‬كيلوجراما‭ ‬فئة C ‭ ‬،‭ ‬وحصل‭ ‬اللاعب‭ ‬أحمد‭ ‬حسين‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬والميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬48‭ ‬كيلوجراما‭ ‬فئة B ‭ .‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬هنأ‭ ‬عضو‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬قمبر‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية،‭ ‬بالإنجاز‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬تحت‭ ‬18‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭.‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬الكبيرة‭ ‬بما‭ ‬قدمه‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬فني‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالروح‭ ‬القتالية‭ ‬والحماس‭ ‬الكبيرين‭ ‬لمقاتلي‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني،‭ ‬والذين‭ ‬نجحوا‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬المشرفة،‭ ‬التي‭ ‬تضاف‭ ‬لسلسلة‭ ‬النتائج‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬لسجل‭ ‬الرياضة‭ ‬البحريني،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬للنهوض‭ ‬بهذه‭ ‬الرياضة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬القاعدة‭ ‬وتشكيل‭ ‬المنتخبات‭ ‬بمختلف‭ ‬الأعمار‭ ‬على‭ ‬الشكل‭ ‬الذي‭ ‬تواصل‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاحات‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية‭.‬

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