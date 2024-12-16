منتخب البحرين يحصد 13 ميدالية ملونة بـ ((آسيوية MMA)) تحت 18 عاما

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
رفع منتخب البحرين لفنون القتال المختلطة تحت 18 عاما حصيلته من الميداليات بحصوله على 13 ميدالية ملونة منها ذهبيتان و 4 فضيات و7 برونزيات، في ختام مشاركته بمنافسات بطولة آسيا لفنون القتال المختلطة تحت 18 عاما، والتي احتضنتها مملكة البحرين على مدار يومي 14 و 15 ديسمبر، ضمن فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال «البحرين 2024»، الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وبتنظيم من منظمة بريف البحرينية بالتعاون مع الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة والاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة IMMAF وبإدارة فريق البحرين في الفترة 13- 15 ديسمبر على صالة مدينة خليفة الرياضية.
وقد حصد المنتخب الوطني في اليوم الأول للمنافسات على ميدالية ذهبية وفضية و3 برونزيات. واستطاع المنتخب من أن يرفع حصيلته في اليوم الثاني والأخير بحصوله على ميدالية ذهبية و3 فضيات و4 برونزيات، لتصبح المحصلة النهائية لهذه المشاركة 13 ميدالية ملونة.
وقد أسفرت نتائج المشاركة في اليوم الثاني والأخير، عن فوز المقاتل محمد محمد المركز الأول والميدالية الذهبية في وزن 34 كيلوجراما فئة C ، فيما أحرز المقاتل علي بقلاوة المركز الثاني والميدالية الفضية في وزن 34 كيلوجراما فئة C . وأحرز المقاتل محمد بقلاوة المركز الثاني والميدالية الفضية في وزن 48 كيلوجراما فئة C وأحرز المقاتل سيد علي عبدالله المركز الثاني والميدالية الفضية في وزن 40 كيلوجراما فئة B . وحصل المقاتل عبدالله حسين على المركز الثالث والميدالية الفضية في وزن 37 كيلوجراما فئة C ، وحصل المقاتل حمد المحري على المركز الثالث والميدالية البرونزية في وزن 40 كيلوجراما فئة C ، وحصل المقاتل شوقي السادة على المركز الثالث والميدالية البرونزية وزن 48 كيلوجراما فئة C ، وحصل اللاعب أحمد حسين على المركز الثالث والميدالية البرونزية في وزن 48 كيلوجراما فئة B .
وبهذه المناسبة، هنأ عضو إدارة الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة رئيس الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة محمد علي قمبر القيادة الرشيدة وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وسمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية، بالإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني تحت 18 عاما في بطولة آسيا.
وأعرب عن سعادته الكبيرة بما قدمه المنتخب الوطني من مستوى فني كبير في هذه البطولة، مشيدا بالروح القتالية والحماس الكبيرين لمقاتلي المنتخب الوطني، والذين نجحوا في تسجيل هذه النتيجة المشرفة، التي تضاف لسلسلة النتائج المتميزة التي حققتها رياضة فنون القتال المختلطة لسجل الرياضة البحريني، مؤكدا أن الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة حريص على وضع الخطط والبرامج للنهوض بهذه الرياضة، من خلال دعم القاعدة وتشكيل المنتخبات بمختلف الأعمار على الشكل الذي تواصل تحقيق النجاحات للرياضة البحرينية.
MENAFN16122024000055011008ID1108999927
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.