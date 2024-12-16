إياتا: نمو الشحن الجوي سيتباطأ إلى النصف العام المقبل جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي“إياتا” تباطؤ وتيرة نمو حجم الشحن الجوي إلى النصف في عام 2025، لكنه سيظل الحل الأمثل في ظل استمرار تأخيرات الشحن البحري بسبب الاضطرابات الجيوسياسية في العديد من الممرات البحرية الدولية الهامة.
وقال“إياتا” في بيان إنه من المرجح نمو حجم الشحن الجوي بنسبة 5.8% العام المقبل، ليصل إلى 80 مليون طن، بعد نمو متوقع بوتيرة بين 10% و13% هذا العام على أساس سنوي.
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ويتماشى توقع الاتحاد الجوي مع تقديرات مزود بيانات الشحن“إكسنيتا– Xeneta”، والذي قال إن الطلب على الشحن الجوي سينمو بنسبة تتراوح بين 4% إلى 6% العام المقبل، بينما ستزيد سعة الشحن في نطاق 4% إلى 5% مقارنة بالعام الحالي.
ومن المتوقع أن تحقق شركات الطيران إيرادات من الشحن تبلغ نحو 157 مليار دولار في عام 2025، بزيادة 5.4% عن العام الحالي، ليمثل بذلك 15.6% من إجمالي الإيرادات مقارنة بـ 12% في عام 2019.
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