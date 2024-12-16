إياتا: نمو الشحن الجوي سيتباطأ إلى النصف العام المقبل جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي“إياتا” تباطؤ وتيرة نمو حجم الشحن الجوي إلى النصف في عام 2025، لكنه سيظل الحل الأمثل في ظل استمرار تأخيرات الشحن البحري بسبب الاضطرابات الجيوسياسية في العديد من الممرات البحرية الدولية الهامة.

وقال“إياتا” في بيان إنه من المرجح نمو حجم الشحن الجوي بنسبة 5.8% العام المقبل، ليصل إلى 80 مليون طن، بعد نمو متوقع بوتيرة بين 10% و13% هذا العام على أساس سنوي.

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ويتماشى توقع الاتحاد الجوي مع تقديرات مزود بيانات الشحن“إكسنيتا– Xeneta”، والذي قال إن الطلب على الشحن الجوي سينمو بنسبة تتراوح بين 4% إلى 6% العام المقبل، بينما ستزيد سعة الشحن في نطاق 4% إلى 5% مقارنة بالعام الحالي.

ومن المتوقع أن تحقق شركات الطيران إيرادات من الشحن تبلغ نحو 157 مليار دولار في عام 2025، بزيادة 5.4% عن العام الحالي، ليمثل بذلك 15.6% من إجمالي الإيرادات مقارنة بـ 12% في عام 2019.