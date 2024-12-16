والدة أسير إسرائيلي لوزير: أوقفوا الكذب وقولوا إن مناصبكم أهم

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN -شنت والدة أسير إسرائيلي، الاثنين، هجوما حادا على رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين وحكومتهلاستمرارها في“الكذب” وعرقلة التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى مع حركة“حماس” بقطاع غزة.

ووجهت عيناف زانجاوكر، والدة الجندي الأسير ماتان، حديثها إلى الوزير بوزارة المالية زئيف إلكين، خلال جلسة لجنة برلمانية، وفق مقطع مصور بثته القناة“12” العبرية .

وقالت عيناف:“إذا عاد ابني في كيس (جثة) أو أجزاء من جسده، فلن أقاضيك، بل سأنفذ القانون بيدي”.

وأضافت:“ابني حي ومثله هناك مختطفون (أسرى إسرائيليون) آخرون”.

وتابعت:“توقفوا عن الادعاءات بأنكم ستعيدون الجميع، توقفوا عن الكذب وقولوا حقيقة إن مقاعدكم (مناصبكم) أكثر أهمية بالنسبة لكم”.

وتساءلت عيناف باستنكار:“ما الذي تعنونه باتفاق جزئي (مع حماس)؟! هل يوجد تمييز؟! هل أُصبتم بالجنون؟!”.

وقال مسؤولون إسرائيليون إنه بموجب الاتصالات الراهنة قد يحدث اتفاق جزئي يعيد بعض الأسرى الإسرائيليين ولا يوقف الحرب على غزة بشكل كامل.

والاثنين، ادعت هيئة البث العبرية (رسمية) حدوث“تقدم غير مسبوق” وأن الأسبوع الجاري سيكون“حاسما” في المفاوضات غير المباشرة بشأن إبرام صفقة لتبادل أسرى بين إسرائيل و”حماس”.

وحتى الساعة 10:40′′ت.غ” لم تعقب“حماس” على ما ذكرته الهيئة، لكن الحركة أكدت مرارا جاهزيتها لإبرام اتفاق، بل وأعلنت موافقتها في مايو/ أيار الماضي على مقترح طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

غير أن نتنياهو تراجع عن هذا المقترح، بإصراره على استمرار الإبادة الجماعية وعدم سحب الجيش من غزة، بينما تتمسك“حماس” بوقف تام للحرب وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي.



