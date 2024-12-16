مستعمرون ينشرون صورة معدلة تُحاكي إقامة الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN -
نشرت جماعات المستعمرين، اليوم الاثنين، صورة معدلة تُحاكي إقامة الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى المبارك.
وكانت المجموعة الاستعمارية اليمينية المتطرفة ذاتها والمعروفة بـ"نشطاء جبل الهيكل"، قد نشرت في وقت سابق عبر حساباتها على مواقع التواصل مقطع فيديو معدّلا بالذكاء الاصطناعي، يُظهر حريقا كبيرا في القبة المشرفة وداخل أسوار المسجد الأقصى وفي محيطها، وأرفقت الفيديو بعبارة: "النصر المطلق"، ومن ثم أعادت نشر الفيديو وعلّقت عليه بعبارة: "قريبا في هذه الأيام".
وأفادت مصادر محلية، بأن جماعة "جبل الهيكل" نشرت اليوم صورة معدّلة تُظهر الهيكل المزعوم على أنقاض الأقصى مرفقة بعبارة: "بناء الهيكل أقرب من أي وقت مضى"، ويأتي ذلك تزامناً مع اقتراب عيد "الحانوكاة" الذي يتعرّض فيه الأقصى للانتهاكات وأبرزها محاولة إدخال الشمعدان إلى الأقصى أو إضاءة الشموع كما حدث في الذكرى ذاتها العام الماضي.
يُشار إلى أن المسجد الأقصى منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يشهد عدواناً غير مسبوق ومحاولات لتغيير الوضع القائم فيه، عبر حصاره وإبعاد المرابطين وفتح الباب أمام اقتحامات المستعمرين وقياداتهم.
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