مستعمرون ينشرون صورة معدلة تُحاكي إقامة الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى

MENAFN - Palestine News ) القدس / PNN -نشرت جماعات المستعمرين، اليوم الاثنين، صورة معدلة تُحاكي إقامة الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى المبارك.

وكانت المجموعة الاستعمارية اليمينية المتطرفة ذاتها والمعروفة بـ"نشطاء جبل الهيكل"، قد نشرت في وقت سابق عبر حساباتها على مواقع التواصل مقطع فيديو معدّلا بالذكاء الاصطناعي، يُظهر حريقا كبيرا في القبة المشرفة وداخل أسوار المسجد الأقصى وفي محيطها، وأرفقت الفيديو بعبارة: "النصر المطلق"، ومن ثم أعادت نشر الفيديو وعلّقت عليه بعبارة: "قريبا في هذه الأيام".

وأفادت مصادر محلية، بأن جماعة "جبل الهيكل" نشرت اليوم صورة معدّلة تُظهر الهيكل المزعوم على أنقاض الأقصى مرفقة بعبارة: "بناء الهيكل أقرب من أي وقت مضى"، ويأتي ذلك تزامناً مع اقتراب عيد "الحانوكاة" الذي يتعرّض فيه الأقصى للانتهاكات وأبرزها محاولة إدخال الشمعدان إلى الأقصى أو إضاءة الشموع كما حدث في الذكرى ذاتها العام الماضي.

يُشار إلى أن المسجد الأقصى منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يشهد عدواناً غير مسبوق ومحاولات لتغيير الوضع القائم فيه، عبر حصاره وإبعاد المرابطين وفتح الباب أمام اقتحامات المستعمرين وقياداتهم.



