انخفاض النفط من أعلى مستوياته مع الانتظار لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي

(MENAFN
) تراجعت العقود الآجلة للنفط من أعلى مستوياتها خلال عدة أسابيع، حيث ينتظر المستثمرون نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المرتقب للحصول على إشارات حول الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة. جاء هذا التراجع مع تقييم المتداولين للمخاوف الاقتصادية، لكن الخسائر ظلت محدودة بسبب القلق المستمر بشأن اضطرابات محتملة في الإمدادات نتيجة التوترات الجيوسياسية.
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 21 سنتًا، أو بنسبة 0.3 بالمئة، لتصل إلى 74.28 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0110 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجلت أعلى مستوى إغلاق لها منذ 22 نوفمبر. وبالمثل، تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 30 سنتًا، أو بنسبة 0.4 بالمئة، ليصل إلى 70.99 دولارًا للبرميل، بعد أن وصل إلى أقوى مستوى إغلاق له منذ 7 نوفمبر في الجلسة السابقة.
وقد تلقت الأسعار دعمًا في الأيام الأخيرة من العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي. كما عززت التوقعات بفرض عقوبات أمريكية أشد على إمدادات النفط الإيرانية الأسعار، وفقًا لما ذكره محلل الأسواق في شركة IG توني سايكامور. وأدت هذه الإجراءات إلى زيادة المخاوف بشأن الإمدادات العالمية وسط ظروف السوق المتقلبة بالفعل.
وفي سياق متصل، أشارت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى أن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد ناقلات النفط التابعة لـ"الأسطول المظلم"، التي تستخدم تقنيات الإخفاء لتجاوز العقوبات. كما ألمحت يلين إلى احتمال استهداف البنوك الصينية كجزء من الجهود الرامية إلى الحد من عائدات النفط الروسية وتعزيز إمدادات الطاقة الأجنبية لدعم أوكرانيا وسط الصراع المستمر.
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