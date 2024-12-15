سفارة البحرين لدى المملكة المتحدة تحتفل بالأعياد الوطنية للبحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬ألقى‭ ‬الشيخ‭ ‬فواز‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬كلمة‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬رحب‭ ‬فيها‭ ‬بالحضور،‭ ‬وتقدم‭ ‬فيها‭ ‬بخالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬للمقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء

لافتاً‭ ‬لزيارة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬للمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬لبريطانيا‭ ‬العظمى‭ ‬وإيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬باعتبارها‭ ‬محطة‭ ‬تاريخية‭ ‬بالغة‭ ‬الأثر‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬البريطانية‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬والاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬عُقد‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بين‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والسير‭ ‬كير‭ ‬ستارمر،‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬والتي‭ ‬تعزز‭ ‬روابط‭ ‬الصداقة‭ ‬المتميزة،‭ ‬وتدعم‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬المثمرة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المسارات‭. ‬

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