سفارة البحرين لدى المملكة المتحدة تحتفل بالأعياد الوطنية للبحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أقامت سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة حفل استقبال ومأدبة غداء بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وعيد الجلوس الخامس والعشرين لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وما يصاحبها من مناسبات وطنية. حضر الاحتفالية اللورد فيرنون كوركر وزير الدولة في وزارة الدفاع البريطانية، تيريزا ماي، رئيسة وزراء المملكة المتحدة السابقة بريتي باتيل، وزيرة الخارجية في حكومة الظل ووزيرة الداخلية السابقة، جيمس كليفرلي وزير الخارجية ووزير الداخلية السابق اللورد طارق أحمد وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا والأمم المتحدة في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية السابق بامبوس شارالامبوس وزير الظل للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمملكة المتحدة السابق أفضال خان وزير العدل بحكومة الظل السابق فابين هاملتن وزير الدولة السابق في حكومة الظل في كل من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع البريطانية رانيل جواردينا وزير التجارة الدولية السابق توبايس الوود وزير شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية السابق
وعدد من أعضاء الحكومة البريطانية والمسؤولين بوزارة الخارجية وكبار الضباط من وزارتي الدفاع والداخلية وكبار أعضاء القصر الملكي،
بالإضافة إلى أعضاء من مجلسي العموم واللوردات من البرلمان البريطاني، وأصحاب السمو والمعالي والسعادة السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة المتحدة بالإضافة إلى عدد كبير من الإعلاميين وممثلي مراكز الفكر والأكاديميين وأصدقاء مملكة البحرين والمواطنين البحرينيين الطلبة والقاطنين والعاملين في المملكة المتحدة.
وبهذه المناسبة ألقى الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة كلمة خلال الحفل رحب فيها بالحضور، وتقدم فيها بخالص التهاني والتبريكات للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
لافتاً لزيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، للمملكة المتحدة، بدعوة من صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية باعتبارها محطة تاريخية بالغة الأثر في العلاقات البحرينية البريطانية الاستراتيجية، والاجتماع الذي عُقد هذا العام بين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء، والسير كير ستارمر، رئيس وزراء المملكة المتحدة، والتي تعزز روابط الصداقة المتميزة، وتدعم علاقات التعاون المثمرة في كل المسارات.
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