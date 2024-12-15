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سفارة البحرين لدى المملكة المتحدة تحتفل بالأعياد الوطنية للبحرين

12/15/2024 7:14:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقامت‭ ‬سفارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬حفل‭ ‬استقبال‭ ‬ومأدبة‭ ‬غداء‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية‭ ‬وعيد‭ ‬الجلوس‭ ‬الخامس‭ ‬والعشرين‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وما‭ ‬يصاحبها‭ ‬من‭ ‬مناسبات‭ ‬وطنية‭. ‬حضر‭ ‬الاحتفالية‭ ‬اللورد‭ ‬فيرنون‭ ‬كوركر‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬البريطانية،‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي،‭ ‬رئيسة‭ ‬وزراء‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬السابقة‭ ‬بريتي‭ ‬باتيل،‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬الظل‭ ‬ووزيرة‭ ‬الداخلية‭ ‬السابقة،‭ ‬جيمس‭ ‬كليفرلي‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬ووزير‭ ‬الداخلية‭ ‬السابق‭ ‬اللورد‭ ‬طارق‭ ‬أحمد‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬لشؤون‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وجنوب‭ ‬آسيا‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬والكومنولث‭ ‬والتنمية‭ ‬البريطانية‭ ‬السابق‭ ‬بامبوس‭ ‬شارالامبوس‭ ‬وزير‭ ‬الظل‭ ‬للشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬السابق‭ ‬أفضال‭ ‬خان‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬بحكومة‭ ‬الظل‭ ‬السابق‭ ‬فابين‭ ‬هاملتن‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬الظل‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬ووزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬البريطانية‭ ‬رانيل‭ ‬جواردينا‭ ‬وزير‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية‭ ‬السابق‭ ‬توبايس‭ ‬الوود‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬السابق‭ ‬‮
‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬والمسؤولين‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬وكبار‭ ‬الضباط‭ ‬من‭ ‬وزارتي‭ ‬الدفاع‭ ‬والداخلية‭ ‬وكبار‭ ‬أعضاء‭ ‬القصر‭ ‬الملكي،‭ ‬‮
‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أعضاء‭ ‬من‭ ‬مجلسي‭ ‬العموم‭ ‬واللوردات‭ ‬من‭ ‬البرلمان‭ ‬البريطاني،‭ ‬وأصحاب‭ ‬السمو‭ ‬والمعالي‭ ‬والسعادة‭ ‬السفراء‭ ‬وأعضاء‭ ‬السلك‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬المعتمدين‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الإعلاميين‭ ‬وممثلي‭ ‬مراكز‭ ‬الفكر‭ ‬والأكاديميين‭ ‬وأصدقاء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمواطنين‭ ‬البحرينيين‭ ‬الطلبة‭ ‬والقاطنين‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬ألقى‭ ‬الشيخ‭ ‬فواز‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬كلمة‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬رحب‭ ‬فيها‭ ‬بالحضور،‭ ‬وتقدم‭ ‬فيها‭ ‬بخالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬للمقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء
لافتاً‭ ‬لزيارة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬للمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬لبريطانيا‭ ‬العظمى‭ ‬وإيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬باعتبارها‭ ‬محطة‭ ‬تاريخية‭ ‬بالغة‭ ‬الأثر‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬البريطانية‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬والاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬عُقد‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بين‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والسير‭ ‬كير‭ ‬ستارمر،‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬والتي‭ ‬تعزز‭ ‬روابط‭ ‬الصداقة‭ ‬المتميزة،‭ ‬وتدعم‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬المثمرة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المسارات‭. ‬

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