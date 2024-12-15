سفارة البحرين لدى اليابان تقيم مأدبة غداء بمناسبة احتفال المملكة بأعيادها الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أقامت سفارة مملكة البحرين في طوكيو مأدبة غداء بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وعيد الجلوس الخامس والعشرين لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وما يصاحبها من مناسبات وطنية.
وقد حضر المأدبة السفير أندو توشيهيدي مساعد وزير خارجية اليابان مدير عام إدارة الشرق الأوسط والشؤون الإفريقية وعدد من الطلبة البحرينيين الدارسين في اليابان وعدد من المدعوين.
ورفع أحمد الدوسري سفير مملكة البحرين لدى اليابان في كلمته أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
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