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سفارة البحرين لدى اليابان تقيم مأدبة غداء بمناسبة احتفال المملكة بأعيادها الوطنية

12/15/2024 7:14:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقامت‭ ‬سفارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬طوكيو‭ ‬مأدبة‭ ‬غداء‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية‭ ‬وعيد‭ ‬الجلوس‭ ‬الخامس‭ ‬والعشرين‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وما‭ ‬يصاحبها‭ ‬من‭ ‬مناسبات‭ ‬وطنية‭.‬

وقد‭ ‬حضر‭ ‬المأدبة‭ ‬السفير‭ ‬أندو‭ ‬توشيهيدي‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬اليابان‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬إدارة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والشؤون‭ ‬الإفريقية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬البحرينيين‭ ‬الدارسين‭ ‬في‭ ‬اليابان‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المدعوين‭.‬

ورفع‭ ‬أحمد‭ ‬الدوسري‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬اليابان‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭.‬

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