سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتعيين مديرين في معهد الإدارة العامة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم (64) لسنة 2024 بتعيين مديرين في معهد الإدارة العامة، وذلك بناءً على عرْض مدير عام معهد الإدارة العامة، جاء فيه:
المادة الأولى
يُحال على التقاعد بناءً على طلبه من معهد الإدارة العامة كُلٌّ من:
1- السيدة عايدة علي بن رجب - مدير إدارة الاستشارات والبحوث
2- السيد نجم يوسف عيسى سالمين – مدير إدارة التقييم
المادة الثانية
يُعيّن في معهد الإدارة العامة كُلٌّ من:
1- السيدة إيمان حيدر علي حيدر
مديراً لإدارة الاستشارات والبحوث
2- السيدة إيمان سالم عبدالله سالم
مديراً لإدارة التقييم
المادة الثالثة
على مدير عام معهد الإدارة العامة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
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