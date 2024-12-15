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سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتعيين مديرين في معهد الإدارة العامة

12/15/2024 8:04:57 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم (64) لسنة 2024 بتعيين مديرين في معهد الإدارة العامة، وذلك بناءً على عرْض مدير عام معهد الإدارة العامة، جاء فيه:

المادة الأولى
يُحال على التقاعد بناءً على طلبه من معهد الإدارة العامة كُلٌّ من:
1- السيدة عايدة علي بن رجب - مدير إدارة الاستشارات والبحوث
2- السيد نجم يوسف عيسى سالمين – مدير إدارة التقييم

المادة الثانية
يُعيّن في معهد الإدارة العامة كُلٌّ من:
1- السيدة إيمان حيدر علي حيدر
مديراً لإدارة الاستشارات والبحوث
2- السيدة إيمان سالم عبدالله سالم
مديراً لإدارة التقييم

المادة الثالثة
على مدير عام معهد الإدارة العامة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

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