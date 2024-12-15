جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا بتعيين وكيل في وزارة المواصلات والاتصالات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المعظم، مرسوم رقم (108) لسنة 2024 بتعيين وكيل في وزارة المواصلات والاتصالات، وذلك بناءً على عرْض وزير
المواصلات والاتصالات، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
تُعيَّن السيدة فاطمة عبدالله فارس الظاعن مدير عام التعاون الدولي في وزارة الخارجية، وكيلاً للوزارة للنقل البري والبريد في وزارة المواصلات والاتصالات، بدلاً من السيدة مريم عدنان عبدالله الأنصاري.
المادة الثانية
على وزير المواصلات والاتصالات تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
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