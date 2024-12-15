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جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا بتعيين وكيل مساعد في وزارة شئون البلديات والزراعة

12/15/2024 8:04:53 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم رقم (109) لسنة 2024 بتعيين وكيل مساعد في وزارة شئون البلديات والزراعة، وذلك بناءً على عرْض وزير شئون البلديات والزراعة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة الأولى
يُعيَّن السيد صباح عبدالخالق عيسى الصباح مدير إدارة صيانة المباني في وزارة الأشغال، وكيلاً مساعداً للخدمات البلدية المشتركة في وزارة شئون البلديات والزراعة، بدلاً من السيدة راوية خليفة أحمد المناعي.

المادة الثانية
على وزير شئون البلديات والزراعة تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

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