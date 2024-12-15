الاحتلال يخطر بوقف أعمال استصلاح أراضٍ في بتير غرب بيت لحم

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم / PNN - أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بوقف استصلاح أراضٍ في بلدة بتير غرب بيت لحم.

وأفاد مسؤول التوعية في ملف بتير لليونسكو غسان عليان، بأن قوات الاحتلال أخطرت بوقف العمل في استصلاح أراضٍ وإزالة ما تم إنجازه في منطقتي " الحافي"، والخمار" شمال شرق البلدة، تعود لمواطنين من كافة العائلات بحجة عدم الترخيص.

يشار إلى أن منطقة الخمار، استولى عليها مستعمرون قبل سنتين واقاموا عليها بؤرة استعمارية "ناحيل حيلتس"، حيث يمنع أصحاب الأراضي في المنطقة من الوصول اليها.