الاحتلال يخطر بوقف أعمال استصلاح أراضٍ في بتير غرب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم / PNN - أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بوقف اعمال
استصلاح أراضٍ في بلدة بتير غرب بيت لحم.
وأفاد مسؤول التوعية في ملف بتير لليونسكو غسان عليان، بأن قوات الاحتلال أخطرت بوقف العمل في استصلاح أراضٍ وإزالة ما تم إنجازه في منطقتي " الحافي"، والخمار" شمال شرق البلدة، تعود لمواطنين من كافة العائلات بحجة عدم الترخيص.
يشار إلى أن منطقة الخمار، استولى عليها مستعمرون قبل سنتين واقاموا عليها بؤرة استعمارية "ناحيل حيلتس"، حيث يمنع أصحاب الأراضي في المنطقة من الوصول اليها.
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